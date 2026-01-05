El Centro Asturiano de Madrid premia el talento, la tradición y el compromiso asturiano

El Centro Asturiano de Madrid premia en una nueva edición de sus galardones, la trayectoria, el esfuerzo y la aportación de personas y entidades vinculadas a Asturias en ámbitos tan diversos como la empresa, la ciencia, el deporte, la cultura y las tradiciones populares.

En esta edición, las Manzanas de Oro distinguen al empresario asturmexicano Carlos Casanueva Varas, a la bióloga e investigadora del CSIC Carmen Martínez Rodríguez y al Real Oviedo, que recibe el reconocimiento coincidiendo con el centenario de su fundación, como una de las instituciones deportivas más representativas de la comunidad.

El premio a la Entidad Asturiana del Año recae en la ingeniería IDESA, por su trayectoria industrial y su proyección internacional, mientras que el reconocimiento al Socio del Año se concede a Ángel González de Pedro, por su compromiso y dedicación continuada a la entidad.

Los Urogallos 2025 ponen el foco en la cultura tradicional, el patrimonio inmaterial y la creatividad asturiana. En esta categoría han sido reconocidos Alberto Estrada Iglesias en Artesanía; el Grupo Prau Llerón en Baile; Carlos Velasco Montes en Tonada; el Coro Las Regueras en Masa Coral; Bras Rodrigo, de Perlora, en Gaita; Casa Florinda, de Puerma, en Gastronomía; L’Anguleru, de San Juan de la Arena, en la categoría Popular; Xosé Mª Rodríguez de Bimeda en Llingua; la BRIF de Asturias, con base en Tineo, en Defensa de la Naturaleza; El Desarme, de Oviedo, en Festejos, y la futbolista María Méndez Fernández en Deporte.

En el apartado de Premios Especiales, el Centro Asturiano de Madrid reconoce la labor de Mª José Hevia Velasco, percusionista que acompaña la tonada con gaita y ha contribuido a la recuperación de un traje tradicional de Cabranes; la Cofradía de Pescadores de Santa Ana, de Llanes; y la Librería Treito, de Cangas del Narcea, por su papel como referente cultural en el suroccidente asturiano.

Asimismo, el jurado concede menciones honoríficas a la Fundación Padre Vinjoy y a Juan Luis Álvarez del Busto, en reconocimiento a su aportación social, cultural y humana, completando así una edición que refleja la diversidad y la riqueza del tejido asturiano dentro y fuera del Principado.