La FAAC celebra en Cuba la cultura asturiana y homenajea los 140 años del Centro Asturiano de La Habana

La Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba (FAAC) celebró el pasado 8 de septiembre una nueva edición de su Jornada de la Cultura Asturiana, una cita que volvió a reunir a representantes de las 34 sociedades que integran la federación y que este año tuvo como uno de sus principales ejes la conmemoración del 140 aniversario de la fundación del Centro Asturiano de La Habana.

La jornada coincidió con la celebración de la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, y estuvo presidida por la presidenta de la FAAC, Ana María Suárez Ferrería, acompañada por buena parte de los presidentes de las sociedades asturianas federadas.

Uno de los momentos centrales fue la ofrenda floral ante la imagen de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias. El acto permitió unir simbólicamente las dos celebraciones y poner de relieve los vínculos históricos entre Asturias y Cuba, país que acogió a numerosas generaciones de emigrantes asturianos.

La jornada continuó con una conferencia a cargo de María Asunción Álvarez Fernández, presidenta del Círculo Avilesino Cultural y de la Comisión de Asuntos Históricos de la FAAC, quien repasó algunos de los principales símbolos de identidad asturiana, entre ellos el escudo, la bandera y la Cruz de la Victoria.

La intervención también abordó el significado histórico de Covadonga y el papel atribuido a Asturias en distintos episodios de la historia de España, incluido el levantamiento de 1808 frente a la invasión napoleónica, cuando Asturias fue una de las primeras regiones españolas en declarar la guerra a las tropas francesas.

140 años del Centro Asturiano de La Habana

Una parte destacada de la conferencia estuvo dedicada al Centro Asturiano de La Habana, que en 2026 cumple 140 años desde su fundación. El 2 de mayo de 1886, un grupo de alrededor de medio centenar de asturianos vinculados a la Sociedad Coral Asturiana puso las bases de la nueva entidad. Sus primeros objetivos estuvieron estrechamente relacionados con la protección y asistencia a los emigrantes: atención médica a los asociados enfermos, acuerdos con casas de salud y farmacias y servicios funerarios.

La entidad experimentó posteriormente un rápido crecimiento, especialmente durante la presidencia de Manuel Valle Fernández. En 1890 adquirió una sede social propia y, en 1893, puso en marcha las Escuelas Jovellanos, inicialmente destinadas a la formación de varones y posteriormente abiertas también a las mujeres. Con el tiempo, estas iniciativas educativas dieron paso al Instituto de Comercio Jovellanos.

La vocación asistencial del Centro Asturiano quedó igualmente reflejada en la creación de su propia infraestructura sanitaria. En 1895 se adquirieron los terrenos para levantar una casa de salud y en 1896 se colocó la primera piedra de la Clínica La Covadonga, inaugurada al año siguiente con tres pabellones.El centro sanitario fue ampliándose y modernizándose hasta convertirse en una institución de referencia en Cuba. Más de un siglo después, el edificio continúa en funcionamiento como Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Salvador Allende, manteniendo así una parte de aquel legado sanitario impulsado por la colectividad asturiana.

La actividad social del Centro Asturiano se amplió también a la atención de las personas mayores y a la promoción económica. En 1905 se habilitó un pabellón en La Covadonga para asturianos mayores sin recursos y, en 1910, se creó la Caja de Ahorros del Centro, antecedente del Banco Asturiano.La conferencia recordó también la figura de Manuel Valle Fernández y la estatua dedicada a su memoria, que todavía puede contemplarse en la entrada de la antigua Clínica La Covadonga.

El homenaje sirvió para reivindicar la trayectoria de una institución que, según destacó la FAAC, nació con una marcada vocación de asistencia y protección a los emigrantes y que ha mantenido su presencia a través de las distintas generaciones de asturianos en Cuba. La jornada concluyó con una actuación musical a cargo del dúo formado por Nelson, a la voz, y Enrique, a la guitarra, ambos vinculados a la FAAC.