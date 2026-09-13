Las asociaciones asturianas de Cuba reivindican la cultura de su tierra de origen

La federación de asociaciones asturianas en Cuba, que engloba a un total de 34 entidades, ha celebrado su tradicional jornada de reivindicación de la cultura de su tierra de origen.

El mismo día en que se celebra la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, se realizó también una ofrenda floral ante la imagen de la Virgen de Covadonga, uniendo así la devoción por la Santina y el respeto al festejo de la patria que recibió un día a sus ancestros.

Tras una exaltación de los símbolos asturianos, como el escudo y la bandera o la figura de Pelayo, los asistentes aprovecharon para reconocer asimismo el trabajo de las asociaciones.

En concreto, este año se dedica al 140 aniversario de la fundación del Centro Asturiano de La Habana y a sus fundadores, que entre sus primeras iniciativas se dedicó a contratar médicos para visitar asociados enfermos en su lugar de residencia y ofrecer servicios funerarios a los asociados que lo necesitasen.

La presidencia de Manuel Valle Fernández imprimió un vertiginoso desarrollo a esta entidad, que adquiere su propia sede social y da inicio a lo que acabaría siendo el Instituto de Comercio Jovellanos. Después vendrían su propio centro de salud, la primera clínica y lo que un siglo después es el hospital clínico quirúrgico Salvador Allende. Una residencia de ancianos y una caja de ahorros figuran también entre las iniciativas de esta colectividad, tal y como se recordó durante la jornada.