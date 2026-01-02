Fallece la madre de Carlos Iglesias, "auténtica protagonista" de la película "Un franco, 14 pesetas"

La madre del actor, director y guionista Carlos Iglesias ha falleció el pasado viernes mientras dormía. Así lo ha comunicado el propio cineasta, que la ha recordado como la "auténtica protagonista" de "Un franco, 14 pesetas", la película que marcó su debut como director y que se convirtió en un referente del cine sobre la emigración española. “Su vida en Suiza quedó reflejada en esa película que tantas alegrías le ha dado, una película que ella siempre me animó a hacer. Un orgullo haber tenido estos padres”, ha expresado Iglesias en un emotivo mensaje de despedida.

La figura de su madre está íntimamente ligada a la historia que narra el film, ya considerado una obra de referencia para distintas generaciones. "Un franco, 14 pesetas" rinde homenaje a la emigración española de los años sesenta y, en especial, a Suiza, país de acogida de miles de trabajadores y familias que buscaron allí un futuro mejor. Una experiencia vital que el propio Carlos Iglesias conoció desde niño.

Iglesias emigró a Suiza con apenas cinco años, acompañado por su madre, para reunirse con su padre en la localidad de Uzwil, donde trabajaba como obrero en la fábrica Pegaso. Allí vivió durante siete años, una etapa decisiva que ha reconocido en numerosas ocasiones como fundamental en su formación personal. Desde entonces, no ha dejado de regresar periódicamente al país helvético, al que siempre se ha referido con especial cariño.

La película narra el viaje de dos trabajadores españoles a la Europa de las oportunidades y las libertades, retratando con humanidad y humor el fenómeno migratorio y el posterior retorno .Iglesias construyó un relato cargado de anécdotas cotidianas, ternura y nostalgia y personajes reconocibles que reflejan al español emigrante de la época: trabajador, valiente, solidario y con un profundo sentido del humor.Humor irónico a través del que se invita a reflexionar sobre la emigración y el trato que hoy reciben las personas migrantes en las sociedades de acogida.