Fallece la modelo española Cristina Pérez Galcenco a los 21 años

El mundo de la moda llora la pérdida de la joven modelo española Cristina Pérez Galcenco, que falleció el martes a los 21 años, por causas naturales. La modelo, hija del que fuera portero del Sporting de Gijón Nacho Pérez y de la también modelo Tatiano Galcenco, fue encontrada sin vida en su domicilio de Caleta Vélez (Málaga), sin que se apreciaran signos de violencia.

Cristina Pérez Galcenco desarrolló una intensa carrera en el sector de la moda desde muy joven y fue una de las modelos habituales de Pasarela Campoamor, desfilando en citas nacionales e internacionales. A lo largo de su trayectoria participó en las Fashion Week de Madrid, París y Milán, además de intervenir en pasarelas y eventos de moda en distintos países.

Su presencia fue especialmente destacada en desfiles organizados por Pasarela Campoamor, una plataforma que la proyectó a escenarios de medio mundo y consolidó su proyección profesional. También trabajó en sesiones y eventos del sector en Europa y Asia.

El fallecimiento ha causado una profunda conmoción en el ámbito de la moda y entre profesionales que compartieron proyectos con la modelo. En los próximos días se celebrarán las exequias, una vez se complete el traslado del cuerpo.