La Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina recuerda a la Bella Otero en el aniversario de su nacimiento

La Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina ha recordado a Carolina Otero, conocida internacionalmente como La Bella Otero, con motivo del aniversario de su nacimiento, el 4 de noviembre de 1868 en Valga (Pontevedra). A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad recupera la trayectoria de esta artista gallega que llegó a convertirse en una de las figuras más célebres de la vida artística y social de París durante la Belle Époque.

Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias fue bailarina, cantante, actriz y una de las cortesanas más cotizadas de la alta sociedad europea de finales del siglo XIX y principios del XX. Su vida estuvo marcada por una infancia difícil. Tras sufrir una agresión cuando tenía 11 años, abandonó su hogar y nunca regresó a su localidad natal. A partir de entonces comenzó una trayectoria itinerante que la llevó a trabajar en diferentes compañías y locales, hasta abrirse camino en el mundo del espectáculo.

Uno de los episodios destacados de su biografía fue su estancia en Barcelona, donde entró en contacto con ambientes aristocráticos y recibió formación sobre arte, historia y comportamiento social. Posteriormente, en 1888, un banquero la llevó a Marsella, desde donde comenzó a impulsar su carrera artística y a construir el personaje de La Bella Otero. Su origen español, presentado como un elemento exótico para el público francés de la época, contribuyó a su popularidad.

Su éxito traspasó pronto las fronteras europeas. Otero realizó giras internacionales y actuó en escenarios de Nueva York, Argentina, Uruguay, Brasil, Cuba y Rusia. En París se convirtió en una de las grandes estrellas del Folies Bergère y también actuó en el Cirque d'Été. Aunque no contaba con una formación profesional específica como bailarina, destacó por su estilo instintivo, además de demostrar aptitudes para el canto y la interpretación. Entre sus actuaciones figuraron la ópera Carmen, de Bizet, y obras teatrales como Nuit de Noël.

Su fama también estuvo vinculada a sus relaciones con algunas de las personalidades más poderosas de la época. Entre los nombres asociados a su trayectoria sentimental figuran Guillermo II de Alemania, Leopoldo II de Bélgica, Eduardo VII del Reino Unido y Alfonso XIII de España, además de miembros de distintas casas reales europeas.

La artista llegó a reunir una importante fortuna, aunque su afición al juego terminó por consumir buena parte de su patrimonio en los casinos de Montecarlo y Niza. Tras retirarse de los escenarios en 1910, se estableció en esta última ciudad y vivió durante décadas alejada de la actividad artística. Falleció el 12 de abril de 1965, a los 96 años.

La Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina recupera así la memoria de una mujer que, pese a desarrollar la mayor parte de su carrera fuera de Galicia, mantuvo su origen como parte de su proyección pública y se convirtió en una de las primeras artistas gallegas en alcanzar reconocimiento internacional.

Su figura también fue reivindicada por el escritor y artista Luis Seoane, quien llegó a describirla como uno de los símbolos de la gracia y la belleza de Galicia: «Para nosotros la Belle Otero fue siempre uno de los símbolos de gracia y belleza de Galicia».