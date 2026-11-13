La Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina recuerda a la Bella Otero en el aniversario de su nacimiento
HOMENAJE
La entidad homenajea a Carolina Otero, nacida en Valga en 1868, una de las artistas gallegas que alcanzó mayor proyección internacional y que se convirtió en uno de los grandes iconos de la Belle Époque parisina
La Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina ha recordado a Carolina Otero, conocida internacionalmente como La Bella Otero, con motivo del aniversario de su nacimiento, el 4 de noviembre de 1868 en Valga (Pontevedra). A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad recupera la trayectoria de esta artista gallega que llegó a convertirse en una de las figuras más célebres de la vida artística y social de París durante la Belle Époque.
Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias fue bailarina, cantante, actriz y una de las cortesanas más cotizadas de la alta sociedad europea de finales del siglo XIX y principios del XX. Su vida estuvo marcada por una infancia difícil. Tras sufrir una agresión cuando tenía 11 años, abandonó su hogar y nunca regresó a su localidad natal. A partir de entonces comenzó una trayectoria itinerante que la llevó a trabajar en diferentes compañías y locales, hasta abrirse camino en el mundo del espectáculo.
Uno de los episodios destacados de su biografía fue su estancia en Barcelona, donde entró en contacto con ambientes aristocráticos y recibió formación sobre arte, historia y comportamiento social. Posteriormente, en 1888, un banquero la llevó a Marsella, desde donde comenzó a impulsar su carrera artística y a construir el personaje de La Bella Otero. Su origen español, presentado como un elemento exótico para el público francés de la época, contribuyó a su popularidad.
Su éxito traspasó pronto las fronteras europeas. Otero realizó giras internacionales y actuó en escenarios de Nueva York, Argentina, Uruguay, Brasil, Cuba y Rusia. En París se convirtió en una de las grandes estrellas del Folies Bergère y también actuó en el Cirque d'Été. Aunque no contaba con una formación profesional específica como bailarina, destacó por su estilo instintivo, además de demostrar aptitudes para el canto y la interpretación. Entre sus actuaciones figuraron la ópera Carmen, de Bizet, y obras teatrales como Nuit de Noël.
Su fama también estuvo vinculada a sus relaciones con algunas de las personalidades más poderosas de la época. Entre los nombres asociados a su trayectoria sentimental figuran Guillermo II de Alemania, Leopoldo II de Bélgica, Eduardo VII del Reino Unido y Alfonso XIII de España, además de miembros de distintas casas reales europeas.
La artista llegó a reunir una importante fortuna, aunque su afición al juego terminó por consumir buena parte de su patrimonio en los casinos de Montecarlo y Niza. Tras retirarse de los escenarios en 1910, se estableció en esta última ciudad y vivió durante décadas alejada de la actividad artística. Falleció el 12 de abril de 1965, a los 96 años.
La Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina recupera así la memoria de una mujer que, pese a desarrollar la mayor parte de su carrera fuera de Galicia, mantuvo su origen como parte de su proyección pública y se convirtió en una de las primeras artistas gallegas en alcanzar reconocimiento internacional.
Su figura también fue reivindicada por el escritor y artista Luis Seoane, quien llegó a describirla como uno de los símbolos de la gracia y la belleza de Galicia: «Para nosotros la Belle Otero fue siempre uno de los símbolos de gracia y belleza de Galicia».
Contenido patrocinado
También te puede interesar
XIV CONSELLO DE COMUNIDADES GALEGAS
La Xunta clausura en Río de Janeiro el XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas
Lo último
CLAVE GALICIA
5.000 euros por las cataratas del gato