Las cinco cartas inéditas de Otero Pedrayo y Cabanillas que muestran la amistad entre dos grandes de las letras gallegas

El Consello da Cultura Galega ha puesto a disposición del público cinco cartas del ourensano Ramón Otero Pedrayo dirigidas a Ramón Cabanillas, coincidiendo con el día del fallecimiento del poeta pontevedrés. La correspondencia permite acercarse a la relación de amistad y complicidad que unió durante décadas a dos figuras fundamentales de la cultura gallega y recuperar episodios de sus vidas marcados por los viajes, las ausencias, las soledades y los destierros.

Las cinco epístolas se conservan gracias a Aurora Vidal Cabanillas, nieta y ahijada del poeta, y forman parte del legado de la Familia Cabanillas, depositado en el Archivo del Museo Ramón Cabanillas del Ayuntamiento de Cambados.

La iniciativa se integra en el proyecto Epístola, impulsado por el Consello da Cultura Galega para recuperar y difundir el patrimonio epistolar gallego. Según destaca la institución, los documentos presentan una notable variedad de contenidos y formatos, entre ellos una carta escrita en verso desde Trasalba el 19 de marzo de 1945.

En ella, Otero Pedrayo relata un viaje por diferentes localidades gallegas y evoca la ausencia de su amigo. La correspondencia permite así reconstruir no solo la relación personal entre ambos autores, sino también el contexto cultural y vital en el que se desarrolló.

La poesía, los recuerdos y el monasterio de Samos

Varias de las cartas, fechadas en 1948, muestran a Otero Pedrayo animando a Cabanillas a retomar la creación poética. Le propone escribir un libro de prosas gallegas en el que reúna recuerdos, viajes, amistades y soledades. En esos escritos aparece también la ilusión que despertaba en ambos el monasterio de Samos, lugar donde el poeta encontraría la jubilación y que marcaría una nueva etapa de su trayectoria literaria.

Otro de los documentos está relacionado con un acto celebrado en Vigo en septiembre de 1956, con motivo de la recepción simbólica por parte de Galaxia del patrimonio bibliográfico y documental de Fermín Penzol. Cabanillas no pudo asistir a aquella cita, que quedó recogida también en la correspondencia.

El conjunto se completa con una carta de diciembre de 1958, en la que Otero Pedrayo expresa su admiración por el poemario Samos, y otra enviada desde Buenos Aires en agosto de 1959. En esta última, el escritor ourensano transmite a Cabanillas la buena acogida que estaba teniendo su obra entre la emigración gallega.

Las cinco cartas recuperan, de este modo, una relación que fue más allá de la admiración literaria. Sus páginas reflejan la cercanía entre dos escritores unidos por la lengua y la cultura gallegas, y ofrecen nuevos testimonios sobre la circulación de sus obras y su vínculo con la Galicia emigrante.