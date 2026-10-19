Lorena Lores: “Cercenar el derecho al voto es un atentado a la democracia”

La ratificación por parte del Tribunal Supremo de la suspensión cautelar del derecho al voto de determinados españoles residentes en el extranjero nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, ha generado preocupación entre las asociaciones de la colectividad española en Argentina.

Lorena Lores, cantante y secretaria de la Federación de Asociaciones Gallegas en Argentina, en una entrevista con La Región Internacional, afirma que la decisión constituye una grave amenaza para los derechos democráticos de los descendientes de españoles y cuestiona sus posibles motivaciones políticas.

El Tribunal Supremo ha ratificado la suspensión cautelar del derecho al voto de determinados españoles residentes en el extranjero, después de rechazar las solicitudes de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía para levantarla. ¿Cómo valora esta decisión y qué consecuencias cree que puede tener para los descendientes de españoles en Argentina?

Respecto a la ratificación de la suspensión cautelar del derecho al voto, pensamos que es una maniobra claramente política, donde la justicia se está metiendo en el sistema electoral, consideramos que es muy grave, consideramos que es un atentado a la democracia, porque cercenar el derecho al voto no es un detalle menor, es anticonstitucional, y es la única herramienta que tiene un ciudadano español, esté donde esté, como para poder presionar, negociar, pelear, luchar por sus derechos, tú le quitas el voto y dejas de existir como ciudadano, sí, tienes la nacionalidad, pero cómo juzga un ciudadano al político mediante el voto, si cumple o no cumple las promesas electorales, es un sinsentido, y creemos que es porque como todo esto parte de la ley de la memoria democrática que le dio la posibilidad, le va a dar la posibilidad a cientos de miles de descendientes de migrantes y exiliados españoles, de votar, y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que probablemente los descendientes exiliados no van a votar a la derecha.

Esta medida fue impulsada por VOX, y ahora el PP también apoya, cosa que es una gran desilusión, sobre todo para la gente de aquí, de la colectividad gallega, que vota al PP, no pueden creer, durante años, durante décadas, trabajaron con la inmigración, enaltecieron la inmigración, hasta hubo años, hace décadas, donde se han denunciado pucherazos, y de golpe, como el resultado electoral puede no interesarles, deciden trabajar políticamente para anularlo. Creo que es así, que quien le dé otra explicación no tiene sentido, lo que no quieren es sumar más votos progresistas.

La estimación del Gobierno sitúa en unos 163.000 los ciudadanos potencialmente afectados. ¿Qué dimensión tiene el problema en Argentina y qué les están trasladando las personas que acuden a las asociaciones en busca de información y ayuda?

Esto afectaría a ciento veintipico de mil personas, que ya están anotadas, pero te cuento que solamente aquí en Argentina, en el Consulado de Buenos Aires, se anotaron más de setecientas mil personas, que por medio de la Ley de Memoria Democrática, tienen la posibilidad de recuperar la nacionalidad. Están en lista de espera, la mayoría, porque el Consulado, obviamente, no da abasto, pero esto, claramente, puede influenciar en el resultado electoral.

Pero en vez de verlo como algo negativo, habría que verlo como un mundo de oportunidades, porque España no es solamente sus límites, España es mucho más que eso, España es un mundo, tiene una diáspora inmensa, y los hechos políticos en la historia traen sus consecuencias.

Si en el siglo pasado la dictadura franquista expulsó al exilio a cientos de miles de españoles, que huían o por persecución ideológica, o por hambre, o por falta de posibilidades, o por miedo, o por lo que fuere, la historia va y viene, y esto ahora viene de vuelta. Los descendientes de los exiliados tienen derecho, y es de justicia, que puedan volver a su tierra, a la tierra de sus padres, que también es suya. Y esto lo quiero dejar bien en claro.

Los argentinos, los argentinos españoles o español argentinos, amamos este país, pero también hay que tener en cuenta que a nosotros nos robó la dictadura franquista la posibilidad de nacer donde deberíamos haber nacido. En mi caso en concreto, mi familia es O Grove, y yo siempre digo que nos robaron onoso paraíso. Amamos este país, pero vamos a luchar de manera incansable hasta que esto se solucione, porque es una aberración.

Cómo pueden miles de personas conocer si están afectadas, reunir la documentación necesaria y defender sus derechos en un margen de tiempo tan reducido como los cinco días que ha dado el Supremo, si en muchos casos ni siquiera saben si están afectados por la suspensión cautelar?

La Asociación de Investigación de los Crímenes del Franquismo, que son los abogados y abogadas, que llevaron a cabo la primera querella que hay contra los crímenes del franquismo, los delitos de lesa humanidad, se han ofrecido voluntariamente junto con el juez Garzón a tomar todos estos casos porque el Tribunal Supremo dio cinco días, con lo que se ve claramente que fue evidentemente una medida deliberada para que no puedan votar, porque en cinco días nadie puede comprobar ni demostrar que es descendiente de exiliados, además que es una falacia, porque en el caso mío no habría forma de comprobarlo.

Mi abuelo se vino con un pasaporte falso, mi abuela de polizón, porque los querían asesinar por luchar por la democracia.

Entonces, estos abogados han aceptado presentar ellos los recursos de amparo que hay que presentar ante el Tribunal Supremo. Como resultado de esto, lo que está sucediendo es que los teléfonos y los mails de contacto que hemos pasado y que hemos difundido desde la Federación de Asociaciones Gallegas están colapsados.

¿Es posible que en la Federación estén recibiendo amenazas?

Es cierto, estamos recibiendo una cantidad de amenazas, los abogados están recibiendo amenazas, lo que nosotros llamamos scratches en las redes sociales, mensajes como "rojos de mierda, los vamos a destrozar". Igual nosotros estamos acostumbrados a eso, pero esto no hace más que demostrar que todo esto es político. Es una cuestión política, la justicia intercediendo en el sistema electoral.

El CGCEE o CEDEU ha solicitado al Defensor del Pueblo que promueva un recurso urgente de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Cree que esta vía puede contribuir a frenar los efectos de la suspensión antes de las elecciones del 29 de noviembre?

Esto recién empieza, probablemente no lleguen a votar, pero esto no se va a quedar aquí, y recién se están empezando a enterar, cuando se enteren los 700.000 argentinos españoles que están siendo sometidos a este destrato, a esta intención de considerarnos españoles de segunda categoría, ciudadanos de segunda, y va a haber respuesta y yo creo que puede llegar a haber marchas masivas frente al consulado de España. Ya te iremos contando.

Uno de los argumentos centrales de esta controversia es la necesidad de acreditar documentalmente que los antepasados se exiliaron por motivos políticos. ¿Cómo puede demostrar hoy una familia que su abuelo huyó de la dictadura franquista si no conserva documentos de hace 80 años o nunca tuvo acceso a ellos?

En el caso mío no habría forma de comprobarlo. Como te decía, mi abuelo se vino con un pasaporte falso, mi abuela de polizón, porque los querían asesinar por luchar por la democracia.

Ante la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre, ¿qué tendría que ocurrir en los próximos días para que los afectados pudieran votar? ¿Teme que los plazos judiciales y administrativos hagan imposible una solución a tiempo?

El Tribunal Supremo dio cinco días, con lo que se ve claramente que fue evidentemente una medida deliberada para que no puedan votar, porque en cinco días nadie puede comprobar ni demostrar que es descendiente de exiliados.

Esto recién empieza, probablemente no lleguen a votar, pero esto no se va a quedar aquí, y recién se están empezando a enterar, cuando se enteren los 700.000 argentinos españoles que están siendo sometidos a este destrato, a esta intención de considerarnos españoles de segunda categoría, ciudadanos de segunda, y va a haber respuesta y yo creo que puede llegar a haber marchas masivas frente al consulado de España.

¿Qué les diría a las instituciones españolas y a quienes deben tomar decisiones sobre este caso para que comprendan lo que representa para miles de descendientes recuperar sus vínculos con España y poder ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos?

Te podría decir que en vez de ver como un mundo de oportunidades la diáspora española, porque si se viese desde un lugar de vista positivo de amor por el prójimo, verían la cantidad de posibilidades que esto abre puentes culturales, económicos, comerciales Sin embargo, se está viendo de otra manera, en vez de decir bueno, vamos a trabajar, vamos a informar vamos a ser didácticos y hacer pedagogía, porque muchos descendientes exiliados no conocen también la realidad política española hoy, pero lo que hay que hacer es hacer pedagogía.

Los partidos políticos que tienen interés en captar el voto tendrán que trabajárselo, pero bajo ningún concepto cercenar derechos. Eso es una cuestión también de justicia.