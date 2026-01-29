¿Por qué Feijóo vincula la Ley de Nietos y la regularización de migrantes con cambios en el censo electoral?

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado la aplicación de la Ley de Nietos y el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes con una posible modificación del censo durante un acto celebrado en Aragón. En su intervención, Feijóo se refirió a la concesión de la nacionalidad española de origen a descendientes de españoles en el exterior, una medida que, según los últimos datos, podría alcanzar a cerca de 2,5 millones de personas.

Feijóo señaló que esta ley implica la incorporación de esos nuevos ciudadanos al censo de españoles residentes ausentes (CERA). “En este momento España, a través de la Ley de Nietos, está otorgando la nacionalidad a dos millones de personas y, por tanto, incorporando a dos millones de personas al censo de nuestro país”, afirmó.

El líder popular criticó que esta medida coincida con la regularización de personas extranjeras en situación administrativa irregular anunciada por el Gobierno. A su juicio, “no puede ser que de forma simultánea se incorpore también, con un permiso de residencia, a más de 850.000 personas que están de forma irregular en nuestro país”, en referencia al proceso impulsado por el Ejecutivo.

Durante su intervención, Feijóo también cargó contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que desde que accedió al poder “la población inmigrante se ha incrementado en un 685%”. Con estas cifras, el presidente del PP defendió que la actual gestión migratoria se aleja de las directrices europeas y tiene consecuencias directas sobre el sistema y el censo.