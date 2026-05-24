Fisterra rinde homenaje a la emigración con una escultura inspirada en la icónica imagen de Manuel Ferrol

Fisterra rindió homenaje, este viernes, a los miles de hombres y mujeres que tuvieron que abandonar Galicia en busca de un futuro mejor con un emotivo acto celebrado en el Porto de Fisterra. La jornada, organizada por el Concello de Fisterra, incluyó la inauguración de una escultura inspirada en la emblemática fotografía El hombre y el niño, del fotógrafo gallego Manuel Ferrol, convertida en uno de los grandes símbolos de la emigración gallega.

Homenaje que sirvió para reconocer el sacrificio y la valentía de miles de familias gallegas que durante décadas se vieron obligadas a cruzar el mar para construir una nueva vida lejos de su tierra. La nueva escultura nace con la vocación de mantener viva esa memoria colectiva y convertirse también en un símbolo de unión entre Galicia y su diáspora.

Durante la ceremonia se recordó además la histórica relación migratoria de Fisterra con países como Argentina y distintos destinos europeos, especialmente Suiza, lugares en los que muchas familias fisterranas echaron raíces sin perder nunca el vínculo con su lugar de origen.

Al acto acudieron autoridades autonómicas y municipales, como el alcalde de la localidad, Luis Ínsua, y la concejala de Cultura, Susana Rodríguez, así como del secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, quien puso en valor el papel de la emigración como “parte de la memoria colectiva y del ADN de un pueblo que supo llevar Galicia por el mundo”.

Rodríguez Miranda destacó también que Galicia vive hoy una realidad diferente y aseguró que “hubo un tiempo en el que esta tierra despedía a sus hijos; hoy Galicia es una tierra preparada para recibirlos, acompañarlos y ofrecerles oportunidades”, subrayando que muchas historias marcadas por la emigración se están transformando actualmente en procesos de retorno y reconstrucción familiar.