La Oficina de Retorno de la Xunta atendió a 1.500 familias en Vigo y a más de 8.000 en toda Galicia

José Gonzalez y Antonio Rodríguez Miranda dialogan con los trabajadores de la Oficina de Retorno de Vigo

La Oficina Integral de Asesoramiento y Seguimiento al Retorno de la Xunta atendió durante 2025 a más de 1.500 familias en el área de Vigo y a más de 8.000 en toda Galicia, consolidándose como uno de los principales servicios de apoyo para gallegos emigrados y descendientes que deciden regresar a la comunidad.

Además, la oficina viguesa recibió cerca de 1.600 consultas y contribuyó a la concesión de cerca de 120 aportaciones extraordinarias al retorno por valor de más de 527.000 euros, así como al apoyo de más de 20 proyectos de autoempleo de personas retornadas, con ayudas que alcanzaron los 158.000 euros.

Los datos fueron destacados este martes por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, durante una visita a la sede viguesa de la Oficina Integral de Retorno en el marco de la Semana de la Administración Abierta 2026.

En el acto estuvo acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

Según explicó González, la red gallega de oficinas de retorno —con sedes en Vigo, A Coruña, Santiago, Lugo y Ourense— gestionó el pasado año más de 30.000 consultas relacionadas con empleo, vivienda, educación, sanidad, trámites fiscales y ayudas al regreso.

A este servicio se suma la Oficina Móvil de Retorno, que durante 2025 recorrió más de 170 ayuntamientos gallegos y atendió a más de 400 familias, especialmente en zonas rurales.

Cerca de 50.000 retornados desde 2018

El conselleiro enmarcó estos datos dentro de la Estrategia Galicia Retorna, el programa autonómico dotado con 450 millones de euros y más de un centenar de medidas para favorecer el regreso de emigrantes gallegos.

Según indicó, desde la puesta en marcha de esta estrategia en 2018 y hasta 2024 regresaron a Galicia cerca de 50.000 gallegos, mientras que la comunidad ganó más de 140.000 habitantes gracias al saldo migratorio positivo.

González destacó además iniciativas como Retorna Cualifica Emprego, cuyo plazo de solicitudes para la tercera edición permanecerá abierto hasta el 30 de junio, con el objetivo de facilitar el retorno con empleo de 200 gallegos residentes en el exterior.

También anunció nuevas ferias de empleo en Brasil, tras las celebradas el pasado año en Argentina y Uruguay, y reclamó al Gobierno central una mayor agilidad en la homologación de títulos universitarios para facilitar la inserción laboral de las personas retornadas.