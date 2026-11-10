Una fotografía de una abuela y su nieto en Cudillero gana el concurso de la Casa de Asturias en Guadarrama

Una escena cotidiana en una calle de Cudillero, el abrazo en blanco y negro de una abuela y su nieto, ha conquistado al jurado del IV Concurso de Fotografía 2026 de la Casa de Asturias en Guadarrama. La imagen, titulada «Lazos» y realizada por Juana Núñez Lozano, vecina de Loriguilla (Valencia), se ha alzado con el primer premio de un certamen que ha reunido 72 fotografías procedentes de 12 provincias españolas.

La instantánea ganadora captura un momento cargado de cercanía y tradición, en un entorno que parece detenido en el tiempo. Su composición, con numerosos detalles característicos de la tierra asturiana, evoca una escena costumbrista y pone el foco en los vínculos familiares y la vida cotidiana.

El premio, patrocinado por Turismo de Asturias, incluye 300 euros y un bono para disfrutar de un fin de semana en un alojamiento con encanto en el Principado.

Ribadesella y Cudillero, protagonistas del podio

El segundo puesto ha sido para «Llegó el temporal», una fotografía en blanco y negro tomada en el paseo de la playa de Ribadesella por Salvador Linares Fernández, también de Loriguilla. La imagen, patrocinada por la Casa de Asturias en Guadarrama, recibe un premio de 200 euros.

El tercer reconocimiento ha recaído en «Silencio», de Francisco Javier Munuera González, residente en Tudela (Navarra). La fotografía retrata la conocida Playa del Silencio, situada en la parroquia de Novellana, en el concejo de Cudillero, y está dotada con 100 euros.

El jurado ha concedido además menciones de honor a «Surf», tomada en la playa de Xagó por Alfonso Fernández Fernández, de Oviedo; «Ribadesella», de David Piqueras Aparicio, de Puerto de Sagunto (Valencia), y «Atardecer en Tapia», realizada en Ortiguera por Jesús Javier García Escribano, de Tudela.

Un premio especial para un socio de la entidad

El concurso también ha distinguido la fotografía presentada por un socio de la Casa de Asturias en Guadarrama. En esta categoría, el reconocimiento ha sido para José Manuel Palomino Fernández, de La Navata (Madrid), por «Desde Tinamayor / hasta Cabo de Mar / el martillo de Tor / golpea sin cesar». La imagen, tomada en la playa del Sablón, en Llanes, captura la fuerza del mar y le ha valido un lote de productos asturianos.

Las 72 fotografías participantes llegaron desde Madrid, Asturias, Valencia, Navarra, Badajoz, Barcelona, Granada, Guipúzcoa, Jaén, Pontevedra, Cádiz y La Rioja, una participación que refleja el interés que despierta Asturias entre aficionados a la fotografía de distintos puntos de España.

El presidente de la Casa de Asturias en Guadarrama, José Luis de la Cera, ha felicitado a los premiados y agradecido tanto la elevada participación como la calidad de las obras. «Es un orgullo contar con una respuesta tan elevada para nuestro concurso», ha señalado, animando a visitantes y enamorados de Asturias a seguir mostrando la belleza del Principado y de sus gentes en la próxima edición, prevista para 2027.