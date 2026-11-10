Entra en escena el juego sucio

No podía faltar. Algunas campañas electorales han estado impregnadas de juego sucio en mayor o menor medida, pero nunca como ahora. Con un presidente de Gobierno acosado por los casos de corrupción, la crisis de la vivienda y, lo más grave, los accidentes de Adamuz y Urda que han conmocionado a España … y ante los que ha demostrado tan escasa sensibilidad.

Las investigaciones iniciales demuestran que los accidentes están directamente relacionados con el escaso presupuesto destinado al mantenimiento de las vías y los sistemas de seguridad. El propio exministro Óscar Puente hizo unas declaraciones letales para los sanchistas: la falta de aprobación de los presupuestos generales impidió dedicar más dinero a esas partidas.

Sánchez, ante las noticias demoledoras, echa balones fuera y se defiende con el ataque

Sánchez, ante las noticias demoledoras, echa balones fuera y se defiende con el ataque. Los balones fuera los dedica a los accidentes ferroviarios, apenas los menciona en sus mítines. Pero cuando lo ha hecho ha sido de la peor manera, la intolerable: ha echado la culpa al gobierno anterior, al de Rajoy, por no haber dedicado suficiente atención al mantenimiento durante su mandato. Que se aferre a esa acusación un hombre que lleva ocho años gobernando es todo un signo de su desesperación. Y de falta de moralidad.

Aunque no debe sorprender: el presidente que cuenta con más condenados e imputados por diferentes casos de corrupción, no ha dudado en los años últimos, ni tampoco en los mítines, en denunciar que su partido y él mismo sufren persecución por parte de jueces, fiscales y periodistas que hacen el juego a la extrema derecha. Ni una mención al apoyo que recibe el PSOE de importantes medios de comunicación: este lunes, uno de los periódicos más punteros, publicaba un sondeo poco favorable. En la edición digital recogía que el 70 por ciento de los españoles creía “erróneamente” que la economía española iba peor que la europea. El “erróneamente” del titular, aportación nada casual del periódico, tuvo que ser retirado a media mañana.

El juego sucio llega a límites tan escandalosos que llenan de vergüenza. Todo lo relacionado con la “ley de nietos”, por ejemplo, provocó sospechas desde el primer momento; pero solo se tomaron medidas cuando las denuncias provocaron la intervención del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central, que pararon los pies a la permisividad oficial que promovía que pudieran votar centenares de miles de supuestos descendientes de españoles que nunca presentaron la documentación que lo acreditaba. Era tan escandalosa esa permisividad que desde los propios consulados se filtró lo que estaba ocurriendo.

Ahora están en cuestión las sacas que contienen los votos del exterior: funcionarios que intervienen en el proceso de custodia han hecho llegar que no se cumplen los requisitos para garantizar que esa custodia sea segura.

Los españoles necesitan que sus elecciones estén libres de sospecha, que el proceso sea limpio y cumpla todos los requisitos legales, incluso en el ataque al adversario. A 20 días de acudir a las urnas, asusta advertir que se están traspasando límites que ningún demócrata traspasaría jamás.