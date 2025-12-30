Air Europa se suma a Iberia y Plus Ultra y extiende la cancelación de sus vuelos a Venezuela hasta el 31 de enero

La aerolínea Air Europa ha decidido ampliar la cancelación de los vuelos hacia y desde Caracas, que comenzó el pasado 24 de noviembre, hasta el próximo 31 de enero "debido a la situación en Venezuela", al igual que han hecho otras compañías españolas como Iberia y Plus Ultra.

Para los viajeros afectados, Air Europa ofrece un cambio de fecha gratuito hasta el 31 de marzo de 2026 o la posibilidad de alterar la ruta dentro de los 14 días posteriores a la fecha de salida del vuelo original: podrían viajar a o desde las ciudades colombianas de Medellín y Bogotá y también a o desde Panamá.

En todo caso, la aerolínea también ofrece la opción de conservar el importe del billete para usarlo como crédito en una compra futura, o solicitar un reembolso por el importe del pasaje.

Se trata de condiciones similares a las que ofrece Iberia a los afectados: cambiar los vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o solicitar el reembolso del importe del billete.

Por su parte, Plus Ultra está ofreciendo a sus clientes conexiones entre Madrid y Cartagena de Indias, en Colombia, para después enlazar con Caracas en la aerolínea Laser, que normalmente alquila aviones y tripulaciones a la compañía española.

Si bien las cancelaciones comenzaron a raíz del cierre del espacio aéreo de Venezuela decretado por el presidente Trump, hoy las tres compañías tienen suspendidas sus licencias para volar a Venezuela por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano, que también canceló los permisos a TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia y Turkish Airlines (Turquía).