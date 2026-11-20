La Embajada de España en Roma acaba de inaugurar la exposición Fragmentos, citas y pasajes. Artistas españoles en la Colección de Arte Contemporáneo Fundación La Caixa (1940-1976), una muestra que recorre algunas de las principales corrientes de las vanguardias artísticas españolas del siglo XX a través de 15 pinturas y esculturas.

La inauguración ha contado con la participación del embajador de España en Italia, Miguel Fernández-Palacios, y del director general adjunto de Asuntos Corporativos de la Fundación La Caixa, Sergi Loughney, según ha informado la entidad en un comunicado.

La exposición nace del convenio de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Fundación La Caixa para impulsar la difusión de la cultura española en distintas sedes diplomáticas europeas. Roma constituye la segunda parada de este proyecto expositivo, que podrá visitarse en la capital italiana hasta el próximo 14 de febrero.

La selección está comisariada por Òscar Pina, responsable de contenidos del Departamento de ArtHub y Colección de la Fundación, y reúne obras de Joan Miró, Antoni Tàpies, Joan Ponç, Modest Cuixart, Eudald Serra, Pablo Palazuelo, Martín Chirino, Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Luis Feito, Manuel Millares y Gustavo Torner, entre otros.

Un recorrido por las principales corrientes de vanguardia

El itinerario comienza con obras vinculadas al grupo Dau al Set, como Personatge en Vermell (1947), de Joan Ponç, y el óleo Sin título (1947), de Modest Cuixart. A estas piezas les sigue la escultura El beso-Maternidad (1951), de Eudald Serra.

La muestra continúa con la abstracción geométrica de Alborada (1952), de Pablo Palazuelo, y con esculturas abstractas de Martín Chirino, Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. También están representados el grupo El Paso y el informalismo, a través de trabajos de Luis Feito, Manuel Millares, Gustavo Torner y Antoni Tàpies.

El recorrido concluye con dos obras de los años setenta: la pintura Vers l'évasion (1972), de Joan Miró, y la escultura Menina-Miró (1976), de Equipo Crónica.

La colección como relato en construcción

El comisario, Òscar Pina, ha explicado que el título Fragmentos, citas y pasajes responde a la concepción de una colección como un relato que se construye a partir de las obras seleccionadas. "Toda colección genera un relato en continua formación. Seleccionar unas obras específicas para una exposición significa siempre hacer una cita y fragmentar ese texto inicial", ha señalado.

Pina también ha destacado la estrecha relación de los artistas reunidos en la exposición con «lo literario, lo lingüístico y lo poético», aspectos que, según ha indicado, se reflejan en sus creaciones.

Las piezas seleccionadas pertenecen a autores que contribuyeron a renovar el panorama artístico español desde finales de los años cuarenta hasta mediados de los setenta, antes de la creación, en la década de los ochenta, de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación La Caixa.