La Fundación Corripio Alonso reconoce la excelencia en la cultura, la ciencia y la acción social

La Fundación Corripio Alonso ha dado a conocer el fallo de la primera edición de los sus Premios homónimos, unos galardones creados para distinguir a personas y entidades cuya trayectoria haya contribuido de forma destacada al progreso de la sociedad desde ámbitos como la cultura, la investigación, la empresa, las humanidades o la acción social.

Mas de 50 candidaturas, reflejo, según la organización, del interés despertado por una iniciativa que nace con vocación de continuidad.

El palmarés de esta edición, a la que se han sumado más de 50 candidaturas, reconoce en la categoría de Letras, Artes y Conservación del Patrimonio Histórico a Javier Díaz Fernández, "Javier de Arroes", y a La Benéfica de Piloña, que compartirán el galardón. El jurado valoró la dedicación de Javier de Arroes a la documentación y difusión del patrimonio cultural asturiano, así como la labor de La Benéfica en la recuperación del patrimonio rural y su contribución a la dinamización cultural y social del territorio.

El Premio de Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades ha recaído en la Fundación Foro Jovellanos, en reconocimiento a su trayectoria en la investigación y divulgación del pensamiento ilustrado y de los valores cívicos, proyectando el legado de Jovellanos desde Asturias hacia el ámbito nacional e internacional.

En la categoría de Emprendimiento, Investigación Científica y Técnica, el reconocimiento ha sido para el oftalmólogo Luis Fernández-Vega Sanz, por una carrera marcada por la excelencia científica, la innovación y el desarrollo de proyectos con proyección internacional, manteniendo siempre un estrecho vínculo con Asturias.

Por su parte, la Asociación Pro Personas con Discapacidad Raitana recibirá el premio al Bienestar Social y los Deportes, como reconocimiento a más de tres décadas de trabajo en favor de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía, inclusión social y participación en la comunidad a través de programas especializados y una intensa labor de voluntariado.

Los Premios Corripio Alonso aspiran a consolidarse como un referente en el reconocimiento del talento, el compromiso y el servicio a la sociedad. La ceremonia de entrega de esta primera edición tendrá lugar el próximo 2 de octubre en el Teatro Riera de Villaviciosa, donde se reunirán representantes de los ámbitos académico, científico, empresarial, cultural y social para homenajear a los galardonados.