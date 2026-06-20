Galicia abre el camino del retorno universitario: publicada la puntuación provisional de las BEME 2026

La Secretaría Xeral da Emigración ha publicado la lista de puntuación provisional de las personas candidatas y suplentes, así como la relación de solicitudes excluidas, de las Bolsas de Excelencia para a Mocidade do Exterior (BEME) 2026.

Los candidatos dispondrán ahora de un plazo hasta el próximo 26 de junio para presentar las alegaciones que consideren oportunas. El periodo de reclamaciones permanecerá abierto desde este jueves 19 de junio hasta las 23:59 horas del 26 de junio, según el horario peninsular español.

La convocatoria BEME vuelve a despertar un elevado interés entre los universitarios gallegos residentes en el exterior, con cientos de solicitudes recibidas para acceder a una de las 250 plazas disponibles destinadas a cursar estudios de máster durante el próximo curso en alguna de las tres universidades gallegas.

Estas becas tienen como objetivo facilitar el regreso y la incorporación de jóvenes gallegos del exterior al sistema universitario de Galicia, favoreciendo su formación avanzada y reforzando los vínculos entre la comunidad y su juventud residente fuera de España.

Tras el periodo de alegaciones, la Secretaría Xeral da Emigración continuará con el proceso de valoración hasta la publicación de la resolución definitiva de las personas beneficiarias de esta edición de las BEME.