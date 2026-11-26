Galicia dará un paso más en la gestión de la incorporación de trabajadores extranjeros a su mercado laboral. El Consejo de Ministros aprobó este martes, 24 de noviembre, el traspaso a la comunidad autónoma de las funciones y servicios relativos a las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena cuando la actividad laboral se desarrolle en territorio gallego.

La transferencia será efectiva el próximo 1 de marzo de 2027, de acuerdo con lo pactado el pasado 5 de noviembre en la Comisión Mixta de Transferencias entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia.

Con este traspaso, la Xunta asumirá la gestión de los procedimientos de autorización inicial de trabajo, desde su iniciación e instrucción hasta su resolución y notificación, incluida la tramitación de los correspondientes recursos administrativos.

La Administración autonómica también se hará cargo de las autorizaciones para actividades de temporada y de las funciones de inspección y sanción relacionadas con las competencias transferidas.

Contratación de trabajadores extranjeros en origen

El acuerdo permitirá a Galicia asumir nuevas funciones en materia de gestión colectiva de contrataciones en origen, un instrumento para la incorporación de trabajadores extranjeros al mercado laboral.

Entre las competencias transferidas figuran la elaboración de propuestas sobre la evolución de las ocupaciones y los visados de búsqueda de empleo, así como la recepción y valoración de las solicitudes de ofertas de trabajo para su posterior traslado a la Administración estatal.

La Xunta también podrá promover cursos de formación en el marco de estos procedimientos.

Nuevas competencias en materia de arraigo

Otro de los aspectos destacados del traspaso afecta a los procedimientos de arraigo de ciudadanos extranjeros.

La Xunta será la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos laborales exigidos para acceder al arraigo sociolaboral, mediante la elaboración de los correspondientes informes sobre los contratos de trabajo.

Asimismo, asumirá la comprobación de la validez de las formaciones y enseñanzas requeridas para obtener el arraigo socioformativo.

Estas funciones no implican el traspaso general de las competencias en materia de residencia, sino la participación de la Administración gallega en la verificación de determinados requisitos laborales y formativos.

El Estado mantendrá las competencias legislativas y de residencia

La Administración General del Estado conservará la competencia legislativa en materia de autorizaciones de trabajo para extranjeros, así como la negociación y celebración de acuerdos internacionales y la representación del Estado en este ámbito.

También mantendrá las competencias sobre las autorizaciones de residencia y trabajo que no estén incluidas en el traspaso y continuará estableciendo los formatos y estándares comunes para la gestión electrónica de los procedimientos.

Para garantizar la coordinación entre ambas administraciones, el acuerdo contempla mecanismos de intercambio de información, el uso de aplicaciones informáticas, la suscripción de convenios y la creación de una comisión paritaria de seguimiento.

Galicia se suma a Cataluña y al País Vasco

Con esta transferencia, Galicia se incorpora al modelo de gestión autonómica de las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros que comenzó en Cataluña en 2009 y que se extendió al País Vasco en 2025.

A partir de marzo de 2027, la comunidad gallega dispondrá de nuevas herramientas administrativas para gestionar la incorporación de trabajadores extranjeros a su tejido productivo, dentro del marco de la legislación estatal de extranjería.