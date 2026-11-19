El XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas, celebrado en Río de Janeiro (Brasil), ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar la Ley de la Galleguidad para adaptarla a la realidad de los gallegos residentes en el exterior y garantizar la continuidad de las entidades que mantienen vivos los vínculos con Galicia.

Las conclusiones de la ponencia dedicada a la galleguidad plantean una modernización del marco normativo que preserve el legado histórico de las sociedades de emigrantes y los centros gallegos, pero que, al mismo tiempo, responda a los cambios sociales y demográficos de la diáspora.

Entre las medidas propuestas figura flexibilizar los requisitos de funcionamiento y reconocimiento de las entidades, teniendo en cuenta su diversidad actual y revisando cuestiones como el cómputo de los socios colaboradores. El objetivo es facilitar la incorporación de nuevos miembros y adaptar estas organizaciones a las circunstancias actuales.

Otro de los ejes de la futura reforma será el relevo generacional. El documento considera imprescindible atraer a los jóvenes mediante nuevos canales de participación, tanto digitales como presenciales, y utilizar la música, el deporte y la cultura como herramientas para mantener su conexión con Galicia.

La ponencia también reclama que la historia de la emigración tenga mayor presencia en el sistema educativo gallego. Se pretende que las nuevas generaciones conozcan la dimensión de la diáspora y su contribución al desarrollo de Galicia, especialmente a través de las numerosas iniciativas filantrópicas, educativas y sociales impulsadas históricamente por los emigrantes.

El planteamiento del XIV Pleno apunta así a una nueva Ley de la Galleguidad que combine el reconocimiento de la trayectoria de las comunidades gallegas en el exterior con una mayor apertura, participación juvenil y aprovechamiento del talento de la diáspora para las estrategias de internacionalización de Galicia.

Las conclusiones defienden, en definitiva, una Galicia global del siglo XXI, en la que la distancia geográfica no suponga un obstáculo para mantener la identidad, la cultura y los vínculos con la tierra de origen.