Galicia convoca ayudas para formar a 80 docentes de entidades del exterior

La secretaría xeral da Emigración de la Xunta ha publicado -a través del Diario Oficial de Galicia- la orden por la que se regula y convoca el programa de Escuelas Abiertas 2026, una iniciativa del gobierno gallego que promueve la formación especializada para las personas que imparten docencia en las entidades gallegas del exterior.

El objetivo del programa es que los profesores que trabajan en los distintos centros gallegos del mundo tengan la oportunidad de venir a Galicia para participar en diferentes talleres de especialización, aportándoles una formación altamente especializada y cualificada.

Concretamente, los cursos previstos —que se llevarán a cabo en el mes de julio— abarcan talleres de especialización en las siguientes modalidades: formación de personal directivo, gaita tradicional gallega, baile tradicional gallego, percusión tradicional gallega, canto popular y pandereta, confección de traje tradicional gallego y cocina gallega.

La secretaría xeral da Emigración se hará cargo de la organización de estas formaciones y del coste de la estancia, del material didáctico y de los viajes de ida y vuelta de las personas participantes. El plazo de presentación de solicitudes es de un mes -hasta el 23 de febrero- y abre la posibilidad de participar en este programa a un total de 80 docentes gallegos residentes en el exterior.

Efecto multiplicador

Escuelas Abiertas permite, de este modo, difundir la cultura, las tradiciones y la idiosincrasia gallega por todo el mundo a través de la convivencia y la estancia de profesores que imparten clases en diferentes entidades gallegas, quienes transmitirán su propia experiencia a muchas otras personas en sus lugares de origen o de residencia habitual, mediante el efecto multiplicador de los cursos formativos.

Los alumnos de este programa son, a su vez, formadores en los lugares de los que proceden, por lo que sus conocimientos, así como su experiencia de contacto directo con la realidad actual del país, llegan de este modo a la ciudadanía gallega del exterior.

La secretaría xeral da Emigración destaca la importancia de seguir impulsando la difusión de la cultura gallega, recordando el papel que desempeñan las entidades gallegas del exterior para mantener vivas las raíces de los emigrantes y de sus descendientes con su tierra de origen.