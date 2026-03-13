Galicia y la Embajada de España apuestan por la cultura gallega en Buenos Aires

En un intento por fortalecer la presencia cultural gallega y española en Argentina, el secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, se reunió en Buenos Aires con el consejero cultural de la Embajada de España, Roberto Varela, para explorar nuevas vías de colaboración.

Durante el encuentro, se analizaron iniciativas conjuntas como conciertos, exposiciones, ciclos audiovisuales y otras actividades culturales que acerquen la cultura gallega a la colectividad española y al público argentino, reforzando el papel de las entidades locales como espacios de encuentro y promoción cultural.

Miranda destacó la importancia de la cooperación institucional para ampliar el impacto de estas iniciativas: “La colaboración institucional es clave para seguir impulsando la presencia de la cultura gallega y española en el exterior”, afirmó, destacando la coordinación con la Embajada de España y la experiencia de la colectividad en la difusión cultural.

El secretario xeral da Emigración recordó también la colaboración previa con la Consejería Cultural de la Embajada en los actos del Día de la Hispanidad, un ejemplo del trabajo conjunto que ha permitido acercar Galicia a la diáspora y consolidar la programación cultural en Buenos Aires.