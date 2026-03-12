Luar na Lubre se encuentra con la colectividad gallega en Buenos Aires durante su gira del 40 aniversario

El grupo gallego Luar na Lubre protagonizó en Buenos Aires un encuentro con la colectividad gallega coincidiendo con su gira internacional por el 40 aniversario de la formación, una cita que sirvió para reforzar los vínculos culturales entre Galicia y su diáspora.

La reunión se celebró en el histórico Centro Español de Buenos Aires y congregó a numerosos miembros de la comunidad gallega residente en la capital argentina. El encuentro permitió a los asistentes compartir un espacio cercano con los músicos y celebrar la música gallega como elemento de identidad común.

Durante la jornada también participaron representantes de la Xunta de Galicia, entre ellos el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y el delegado del Gobierno gallego en el país, Alejandro López Dobarro.

Participantes en el encuentro | Galicia Aberta

El encuentro puso de relieve el papel de la música como vehículo de conexión entre Galicia y las comunidades emigrantes, especialmente entre las nuevas generaciones de descendientes de gallegos. En este sentido, Miranda destacó que “la música gallega es uno de los mejores puentes para mantener viva nuestra identidad entre las nuevas generaciones de la colectividad”.

La presencia de Luar na Lubre en Buenos Aires forma parte de una gira conmemorativa que está llevando al grupo por distintos países, acercando el repertorio tradicional gallego y sus nuevas creaciones a públicos internacionales. Con cuatro décadas de trayectoria, la banda se ha consolidado como uno de los principales referentes de la música folk gallega, contribuyendo a la difusión de la cultura de Galicia dentro y fuera de sus fronteras.

Para la colectividad gallega en Argentina, el encuentro supuso además una oportunidad para acercar a los más jóvenes a la música y a las raíces culturales de Galicia, reforzando así la transmisión intergeneracional de la identidad gallega en el exterior.