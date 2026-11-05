Galicia homenajea a Andrea López Chao, la maestra de Mondoñedo que dedicó su vida a educar y proteger a las mujeres emigrantes en Cuba

El Parlamento de Galicia ha rendido homenaje a Andrea López Chao, maestra y educadora nacida en Mondoñedo en 1874 y fallecida en La Habana en 1954, en reconocimiento a su labor educativa, su compromiso con las mujeres emigrantes y su contribución al desarrollo social de la comunidad gallega en Cuba.

El presidente de la Cámara, Miguel Ángel Santalices, fue el encargado de leer una declaración institucional respaldada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, que reivindica la trayectoria de una mujer que dedicó buena parte de su vida a la enseñanza y a mejorar las condiciones de vida de las gallegas que emigraban a la isla junto a sus familias.

La declaración destaca especialmente su trabajo en el Centro Gallego de La Habana y su participación en la sociedad Hijas de Galicia, desde donde contribuyó a impulsar la formación, la protección y las oportunidades de las mujeres emigrantes y de sus hijos.

La figura de Andrea López Chao representa el papel que desempeñaron numerosas mujeres gallegas en la emigración, muchas veces desde ámbitos educativos y sociales y sin recibir el reconocimiento que merecían. Su trayectoria estuvo marcada por la convicción de que la educación era una herramienta fundamental para transformar la sociedad y ofrecer nuevas oportunidades a quienes se encontraban en situaciones de vulnerabilidad.

El Parlamento recuerda que López Chao formó parte de una generación de emigrantes que, pese a vivir a miles de kilómetros de Galicia, mantuvo sus vínculos con la tierra de origen y contribuyó al progreso de la sociedad que los acogió.

La Cámara también pone el acento en el compromiso de las mujeres que trabajaron para mejorar las condiciones de vida de la comunidad gallega en el exterior, abriendo caminos en una época en la que su labor social y educativa no siempre tuvo la visibilidad que merecía.

La declaración institucional subraya la importancia de los trabajos de investigación, divulgación y recuperación histórica impulsados desde Mondoñedo en los últimos años, que han permitido dar a conocer la vida y la obra de Andrea López Chao entre las nuevas generaciones."Recuperar hoy su memoria es, por eso, un acto de justicia y también de gratitud", recoge el texto aprobado por la Cámara.