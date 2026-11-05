La naturaleza en un otoño de calidez política

Por Difuntos, a más sol que la tibieza que de él se presumiría por estas fechas. Los cementerios al límite; menos mal que aliviada su capacidad por solo contener las cenizas de la cremación, y esto no siempre, porque muchas aventadas nunca reposarán en las tumbas. Lo primero que hacía un amigo, ido más allá de los noventa, era visitar un aldeano cementerio para hallar la edad media de los sepultados, y, decía, que si longevos, trasladaría su residencia a aquellas tierras; nunca la cumplió porque en su estilo el humor imperaba.

Parece que por estos asomos otoñales solamente los mirlos salen de la enramada para picotear el suelo, abrir agujeros y sacar lombrices o lo que vivo hallen en esa excavación pertinaz. Alguna lavandera blanquinegra meneando nerviosamente su cola, donde si uno provisto de algún apero agrícola reducirá la distancia que contigo mantiene. Solo, esporádicamente, algunos aviones roqueros, parecidos a golondrinas, se asientan en los alfeizares vecinos donde, para evitar aposentamientos por centenas, los moradores han instalado artilugios disuasorios para que los pasaderos no sean defecados. Algunas palomas turcas y otras bravías aparecerán muertas en cualquier lindero mientras la pega o urraca, ruidosa cuando acompañada de otra, podría beneficiarse de tal festín dentro de su papel de saneadora del medio. Pocos más alados se ven salvo esas bandadas de estorninos que por estas fechas poblaban los cielos, reducidos a menos ejemplare; también los gorriones que tiempo ha aterrizaban en las cercanías de cualquier campestre casa para aprovechar restos de grano. Se asaban illo tempore empanadas de gorrión o pardaos, que se decían sabrosísimas y que nunca probé.

El jabalí invasor de predios del extrarradio, que era dado ver por sus huellas dejadas en el levantado césped, parece que han cambiado de espacio; a ver por cuanto tiempo. Quedan manzanas ya endurecidas, kakis pura mermelada, membrillos cada vez más pequeños, por numerosos pendientes de las ramas. Solíamos comer algunos higos ya pasos en las higueras pero que algún aguacero agosteño despojó de sus ramas o hizo que fermentasen, sin dejar testigo alguno. Las yerbas detenidas en su crecimiento por el ardiente estío van como inclinándose para aplanarse a ras de tierra.

Se fueron el cuco al presentimiento de la autumnal, la paloma torcaz visitadora de mayo emigra a África antes de que los primeros fríos asomen. Invernan gran parte de las cigüeñas por estos pagos limianos donde han encontrado sustento y refugio.

De entre los mamíferos el lobo seguirá inquietando al mundo ganadero y predando sobre los potrillos de las manadas del Xurés, O Faro, Suido o los montes de oriente donde la minería fallida por Pentes, provisionalmente, parece que se dispara más adelante en la vianesa de Penouta. Nuestro amigo, el canis lupus resistirá a las presiones de las consejerías de medio ambiente de Galicia, Asturias y Cantabria. La gran paradoja esto del medio ambiente donde un superpredador podría controlar la disparada proliferación del jabalí, el cual responde al ser abatido por los tiros con más camadas, que si por el lobo fuese, reducido, por el miedo el número de jabatos por parto.

En este otoño con elecciones a la vista, una ultraderecha que parecía imparable pero a la que Lula, en Brasil, ha derrotado, provocó en un amigo luso este expresivo whatsapp: ”A vitoria de Lula é um alivio universal. Até parece que se respira melhor”. No todo está perdido, piensa uno, no dejándose abatir ni por aquellos que dicen exiliarse evocando aquello de menos mal que nos queda Portugal. Cuando todo se empequeñece empezando por los días, de matinales nieblas, asoman las lluvias en el horizonte en una más que aceptable amenaza que llenará nuestros embalses, reducirá el estrés hídrico que padecen los árboles, purificará la atmósfera e incluso limpiará nuestras aceras nunca por la manguera municipal visitadas.

El día se apaga, mientras nos parece que la ciudadanía ajena está a la traca y al bullicio de esos energúmenos de la política ultra liberal, que han sufrido otro sopapo en USA.