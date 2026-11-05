El 5 de noviembre de 1913 nació en la India británica una niña destinada a convertirse en una de las grandes leyendas de Hollywood.

Se llamaba Vivien Leigh y el mundo acabaría recordándola como Scarlett O’Hara, la indomable protagonista de “Lo que el viento se llevó”. Pero detrás de aquella mujer capaz de sobrevivir a una guerra, perderlo todo y volver a empezar, se escondía una actriz de talento extraordinario cuya vida estuvo lejos de ser un cuento de hadas.

Nacida en Darjeeling, en el seno de una familia británica acomodada, Vivien se formó como actriz en Londres.

Pronto destacó por su belleza, sus ojos verdes y una intensidad interpretativa que la distinguía de otras estrellas de su generación. Su gran oportunidad llegó en 1939, cuando fue elegida para interpretar a Scarlett O’Hara en la adaptación cinematográfica de la novela de Margaret Mitchell.

La producción buscaba desesperadamente a la actriz adecuada para uno de los papeles más codiciados de la historia del cine. Vivien, prácticamente desconocida en Estados Unidos, terminó imponiéndose a cientos de aspirantes.

El éxito fue colosal. “Lo que el viento se llevó” se convirtió en un fenómeno mundial y Leigh ganó el Oscar a la mejor actriz en 1940. Años después repetiría el premio por “Un tranvía llamado deseo” (1951), donde interpretó a Blanche DuBois, otro personaje femenino complejo, vulnerable y atormentado. Su trabajo junto a Marlon Brando confirmó que no era simplemente un rostro hermoso, sino una intérprete capaz de explorar los rincones más oscuros del alma humana.

Sin embargo, la vida personal de Leigh estuvo marcada por una profunda inestabilidad emocional y por problemas de salud que afectaron tanto a su carrera como a sus relaciones.

Su matrimonio con el actor Laurence Olivier, uno de los más célebres del mundo teatral, fue una historia de pasión, admiración y dificultades.

Ambos formaron una pareja artística deslumbrante, pero su relación terminó en divorcio en 1960.

A pesar de sus problemas, Leigh nunca perdió del todo su vínculo con los escenarios y continuó trabajando cuando su salud se lo permitió.

Murió en Londres el 8 de julio de 1967, a los 53 años, a causa de la tuberculosis.

Su legado permanece intacto. Scarlett O’Hara sigue siendo uno de los personajes más inolvidables del cine, símbolo de una voluntad feroz de sobrevivir. Vivien Leigh consiguió darle vida con una intensidad que traspasó la pantalla.

Y quizá esa sea la paradoja de su historia: la actriz que encarnó a una mujer capaz de resistirlo todo tuvo que librar, en silencio, sus propias batallas.