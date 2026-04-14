Galicia presenta en un webinario las becas BEME 2026-2027 para cursar másteres universitarios

La Xunta de Galicia celebrará este miércoles, 15 de abril, un webinario informativo sobre el programa de becas BEME 2026-2027, dirigido a personas interesadas en cursar estudios de máster en universidades gallegas.

La sesión tendrá lugar a las 17:30 horas (hora española) y estará abierta a la participación de todas aquellas personas que deseen conocer en detalle esta convocatoria, que ofrece ayudas económicas de entre 8.500 y 12.500 euros.

El programa BEME está orientado a facilitar la formación de posgrado y, al mismo tiempo, fomentar el arraigo en Galicia, promoviendo que los beneficiarios puedan desarrollar su proyecto vital y profesional en la comunidad autónoma tras finalizar sus estudios.

Durante el webinario se explicarán los requisitos de acceso, el proceso de solicitud y las características de las ayudas, en una convocatoria que se ha consolidado como una de las principales herramientas de atracción de talento vinculado a la emigración gallega.

Las personas interesadas pueden acceder a la sesión a través del enlace habilitado y obtener más información a través del correo electrónico facilitado por la organización.