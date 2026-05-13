La Generalitat actualiza las bases de las ayudas a los Centros Valencianos y las Casas del exterior

La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación acaba de hacer públicas las nuevas bases reguladoras de las subvenciones destinadas al impulso de la participación ciudadana y al fortalecimiento del tejido asociativo en la Comunitat Valenciana.

El nuevo marco normativo unifica y actualiza las ayudas vigentes desde 2016, adaptándolas a la legislación actual y a los estándares de administración electrónica, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y mejorar la gestión de los procedimientos.

La nueva orden regula las ayudas dirigidas a entidades ciudadanas, vecinales y locales, así como a los Centros Valencianos en el Exterior (CEVEX), las Casas Regionales de otras comunidades autónomas y las Casas Nacionales de otros países asentadas en la Comunitat Valenciana.

Por primera vez, estas últimas dispondrán de líneas específicas diferenciadas, junto a las entidades vecinales, dentro de un sistema de subvenciones unificado.

Dos grandes líneas de financiación

Las ayudas se estructuran en dos bloques principales: gastos de funcionamiento, que incluyen personal, actividad y costes indirectos, y gastos de inversión, destinados a la mejora de sedes sociales, equipamiento y bienes inventariables necesarios para la actividad asociativa.

En el caso de las entidades locales, las subvenciones financiarán proyectos de formación y participación ciudadana, transparencia y asesoramiento a la ciudadanía.

Las entidades ciudadanas podrán acceder a ayudas para el fortalecimiento interno, la modernización de su gestión y el impulso del trabajo en red, con especial atención a la formación en participación y herramientas digitales.

Las entidades vecinales contarán con una línea específica adaptada a su estructura organizativa, destinada al mantenimiento de federaciones y asociaciones.

Las Casas Regionales y Nacionales recibirán apoyo para la conservación y difusión de la cultura, tradiciones y patrimonio, mientras que los Centros Valencianos en el Exterior verán reforzadas sus ayudas tanto para funcionamiento como para inversiones.

Además, se mantienen las ayudas para desplazamientos con motivo de celebraciones tradicionales como las Fallas, las Hogueras o la Magdalena, y se incorpora la posibilidad de financiar asistencia técnica para la tramitación electrónica en el caso de centros con dificultades digitales.

Las solicitudes se gestionarán de forma telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, lo que permitirá una tramitación más ágil, transparente y trazable.

Asimismo, las bases incorporan nuevos criterios de valoración que priman la transparencia interna, la igualdad, la conciliación y la presencia equilibrada de mujeres en los proyectos subvencionados.