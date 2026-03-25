Gimena Llamedo presenta en la Residencia Tinetense las nuevas ayudas para mayores emigrantes residentes en centros asistenciales

La vicepresidenta del Principado posa con una de las residentes

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha anunciado la creación de La nueva línea de ayudas destinada a personas mayores emigrantes asturianas que residen en centros asistenciales de América Latina, con una cuantía que podrá alcanzar los 6.000 euros anuales por beneficiario.

La medida presentada en Buenos Aires, estará dotada con 100.000 euros y se convocará esta primavera en régimen de concurrencia competitiva. Podrán optar a estas ayudas personas de 65 años o más vinculadas a Asturias que vivan en residencias de América Central, América del Sur, México o las Antillas Mayores.

La delegación asturiana a las puertas de la Residencia Tinetense | Gobierno de Asturias

Según explicó la vicepresidenta, el objetivo es reforzar la cobertura de necesidades básicas y garantizar una atención digna y continuada a la población asturiana en el exterior. “Proteger a nuestra comunidad en la diáspora también es asegurar que ninguna persona mayor quede desatendida en una etapa especialmente delicada de su vida”, señaló.

El programa permitirá sufragar gastos derivados de la estancia en residencias, contribuyendo a la cobertura de servicios esenciales y evitando situaciones de vulnerabilidad. Se trata de una medida inédita en el ámbito autonómico que busca dar una respuesta estable a las necesidades asistenciales de este colectivo.

La presentación de esta nueva línea de ayudas se ha realizado en un escenario especialmente significativo: la Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana, una entidad de referencia para la colectividad asturiana en Buenos Aires y para la atención a personas mayores vinculadas a la emigración.

Gimena Llamedo conversando con algunos de los residentes | Gobierno de Asturias

La institución, presidida por José Manuel Rodríguez Guevara, celebra este año su 40º aniversario. Nació en 1986 como resultado de la fusión del histórico Club Tinetense de Buenos Aires, fundado en 1932, y de la Residencia Asturiana, creada en 1983. Con una capacidad de 100 plazas y una larga trayectoria de acompañamiento, protección y cuidados, el centro se ha consolidado como un referente de la tradición solidaria y del espíritu de apoyo mutuo que ha caracterizado durante décadas a la emigración asturiana en Argentina.

La agenda institucional continuó con la visita al Centro Asturiano de Cangas del Narcea, donde Llamedo entregó el Reconocimiento de Asturianía a su presidente, en un acto que puso en valor el papel histórico de las entidades de la diáspora en la cohesión y apoyo de la comunidad asturiana en Argentina.