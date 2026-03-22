“Este viaje nos permite escuchar de primera mano a la diáspora”: Gimena Llamedo sitúa a la comunidad asturiana en el centro de su agenda en Argentina

La vicepresidenta Gimena Llamedo, junto al resto de la delegación asturiana, miembros de la embajdada y el embajador de España en Buenos Aires, Joaquín Arístegui

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha mantenido en Buenos Aires un encuentro institucional con el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui, en el marco de su primer viaje oficial al país y a Uruguay para reforzar los vínculos con la colectividad asturiana en el cono sur.

Durante la reunión, ambas instituciones abordaron la situación de la comunidad asturiana en Argentina, una de las más numerosas del exterior, con cerca de 38.000 personas, así como distintas líneas de colaboración para fortalecer la relación con el Principado. También se analizó la presencia destacada que tendrá Asturias en las celebraciones del próximo Día de la Hispanidad en Buenos Aires.

La vicepresidenta subrayó la importancia de mantener una coordinación fluida entre las administraciones autonómicas y la representación diplomática española para atender las necesidades de una comunidad numerosa y arraigada, que mantiene un vínculo constante con Asturias. En este sentido, incidió en la necesidad de avanzar en políticas de emigración y retorno que respondan a la realidad actual de la diáspora.

El encuentro forma parte de una agenda centrada en el acompañamiento a la comunidad asturiana en el exterior, el fortalecimiento de la red de centros y casas de Asturias y el impulso de las políticas públicas destinadas a quienes residen fuera del Principado.

La vicepresidenta del Principado con el embajador de España en Uruguay | Gobierno de Asturias

Llamedo destacó además que la presencia de Asturias en Argentina es fruto del trabajo sostenido de una colectividad activa y organizada, que ha consolidado lazos históricos, culturales y familiares a ambos lados del Atlántico. Estos vínculos se verán reforzados en los próximos años por el acceso a la nacionalidad española de descendientes de emigrantes asturianos al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

La jornada incluyó también un encuentro con el escritor argentino Jorge Fernández Díaz, galardonado con el Premio Nadal 2025 por El secreto de Marcial e hijo de emigrantes asturianos, con quien se abordó la memoria de la emigración y el legado cultural compartido entre Asturias y Argentina.

El viaje institucional continuará con visitas a centros asturianos en Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata y Santa Fe, así como a la Casa de Asturias de Uruguay, dentro de un programa que combina reuniones institucionales y encuentros directos con la colectividad. En la delegación participan también el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso.

La agenda incluye, también, encuentros con asociaciones, directivas de centros y beneficiarios de las políticas de emigración y retorno, con el objetivo de adaptar las medidas públicas a la realidad de quienes viven fuera del Principado y desean mantener o recuperar su vínculo con Asturias.