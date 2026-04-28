Gimena Llamedo reivindica el papel de los centros asturianos como espacios de identidad y cohesión social

La vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, ha defendido el valor de los centros asturianos repartidos por toda España como lugares de encuentro, identidad y solidaridad que mantienen vivo el vínculo con Asturias fuera de la comunidad. “Defender los centros asturianos es defender a nuestra gente, nuestra cultura y nuestra identidad colectiva”, afirmó.

Llamedo hizo estas declaraciones durante los actos conmemorativos del 50 aniversario del Centro Asturiano de Valladolid, donde puso en valor la labor que desarrollan estas entidades como espacios de acogida, convivencia y transmisión cultural entre generaciones.

La vicepresidenta destacó que los centros asturianos constituyen una “red viva de afecto, compromiso y pertenencia” y subrayó que Asturias también se enriquece con la aportación de quienes residen fuera del territorio autonómico.

La vicepresidencia y otras autoridades con los 19 socios y socias homenajeados en el 50 aniveresario del Centro Asturiano de Valladolid. | Gobierno de Asturias

Durante su visita al centro vallisoletano, Llamedo recordó la trayectoria de esta entidad, fundada en 1976 por emigrantes asturianos asentados en Castilla y León en busca de nuevas oportunidades laborales. Desde entonces, el centro ha mantenido una intensa actividad cultural, social y festiva, consolidándose como referencia para la comunidad asturiana en Valladolid.

La dirigente autonómica quiso además responder a quienes han cuestionado la utilidad de estas entidades y aseguró que representan “historia, cohesión social, solidaridad e identidad”.

Los actos del aniversario incluyeron una gala en el Centro Cultural Miguel Delibes, en la que se rindió homenaje a los 19 socios y socias más veteranos de la entidad, vinculados al centro desde su fundación.

En el plano económico, Llamedo destacó el refuerzo presupuestario del Principado hacia los 18 centros asturianos existentes en España. Desde 2023, el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 800.000 euros para actividades culturales, mantenimiento y mejora de instalaciones.

El presupuesto previsto para este año asciende a 250.000 euros, frente a los 176.000 de 2023, los 186.000 de 2024 y los 196.000 de 2025.