Gimena Llamedo visita el Centro Asturiano de Zaragoza durante su estancia en la capital aragonesa

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, visitó el Centro Asturiano de Zaragoza, donde se reunió con su presidenta, Elena Hidalgo, aprovechando su presencia en la capital aragonesa con motivo de la VI Convención de Turespaña.

Durante la visita, Llamedo recorrió las instalaciones del Centro Asturiano de Zaragoza y mantuvo un encuentro con su junta directiva y con la presidenta de la entidad, Elena Hidalgo.

Gimenza Llamedo con la presidenta del Centro | Gobierno de Asturias

Además, la vicepresidenta del Principado participó en el encuentro junto a responsables de turismo de otras comunidades autónomas, una cita que, según señaló, "permite reflexionar de forma conjunta sobre el modelo turístico que se quiere impulsar y abordar los retos compartidos del sector".

La vicepresidenta destacó que Asturias apuesta por un crecimiento turístico compatible con la conservación del territorio y la calidad de vida de sus habitantes durante todo el año. En este sentido, defendió el Respeturismo, un modelo que busca combinar el desarrollo económico con la protección del entorno y el bienestar de la población.

Asimismo, puso en valor el momento que atraviesa la conectividad asturiana y el crecimiento del 11 % del turismo internacional. Según señaló, Asturias está ganando presencia fuera de España gracias a sus principales atractivos, entre los que citó la naturaleza, el patrimonio, la gastronomía y la cultura sidrera.