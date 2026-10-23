Galicia, en la vanguardia de la salud ambiental en el Vaticano

Recientemente, en el Vaticano, se materializó el encuentro que simboliza el diálogo imprescindible entre la vanguardia de la salud ambiental y el magisterio de la ecología integral. Tuve el honor y el privilegio de entregar al papa León XIV el primer ejemplar de Raíces de futuro: trilogía atlántica de salud ambiental. Un tratado científico, una hoja de ruta política y un legado ético, que además constata la confluencia con el magisterio de la ecología integral de la Iglesia.

Galicia brilla en el Vaticano, al conectar continentes y proyectar el Atlántico hacia la salud planetaria y una vida digna para todos los seres humanos

La ciencia y la fe, aunque por caminos y medios propios, están llamadas a conducirnos hacia la misma meta irrenunciable: garantizar la dignidad humana y la salud planetaria. Galicia brilla en el Vaticano, al conectar continentes y proyectar el Atlántico hacia la salud planetaria y una vida digna para todos los seres humanos. El hito une el compromiso ambiental vaticano (de Francisco a León XIV) con los 25 años de acción ambiental por parte de la gobernanza participativa gallega, lo que demuestra que cuando se establecen sinergias globales se refuerza un mensaje de urgencia universal.

En un momento crítico, este encuentro pone de manifiesto la concordancia de principios y las confluencias entre la ecología integral ante la crisis planetaria y el imperativo ético ante la salud ambiental contemporánea, el magisterio de las encíclicas Laudato si (que presenté y difundí en España y América) y Magnifica Humanitas, encuentra eco en esta obra, por lo que ambas tesis se refuerzan mutuamente, permitiendo que la llamada a la acción cale con una fuerza incontestable en la sociedad.

La obra, incorporada al archivo de la Santa Sede, nos ofrece las claves para afrontar las grandes amenazas de nuestro tiempo: calentamiento global, pandemias, contaminación atmosférica urbana, pérdida de biodiversidad, etc.; configuran un escenario que pone en riesgo el porvenir del planeta y de la humanidad, de ahí la urgencia de actuar. La trilogía proporciona soluciones científicas y éticas a la gobernanza local y global, basadas en medidas concretas. Un trabajo avalado por expertos internacionales de la gobernanza mundial (Unesco, OMS, OPS, UE, Gobiernos de España y de la Xunta de Galicia, academias y sociedades científicas), sumándose el arzobispo de Santiago de Compostela.

La salud planetaria es indisociable de la justicia social y de la búsqueda del bien común: no es posible la sostenibilidad de la Tierra si antes no somos capaces de construir un mundo en paz, libre de guerras, violencia, racismo y desigualdades sociales. La trilogía describe las claves para transformar un mundo sin alma en un horizonte de esperanza, donde cada ser humano tenga garantizado el derecho inalienable a una vida digna. Nos encontramos ante un legado científico y ético concebido para guiar el porvenir, una obra atemporal llamada a permanecer viva en el horizonte del 2050 y a salvaguardar la salud planetaria como el gran desafío de la humanidad para las generaciones venideras.