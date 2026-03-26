El Gobierno de Navarra destina 50.000 euros a promover el conocimiento de las políticas europeas entre la ciudadanía

La Dirección General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra ha abierto una nueva convocatoria de ayudas por un total de 50.000 euros destinada a fomentar la difusión de las estrategias y políticas europeas entre la ciudadanía navarra. La iniciativa busca potenciar la celebración de charlas, encuentros, ponencias y otros eventos divulgativos, así como la realización de estudios y actividades relacionadas con la Unión Europea.

El presupuesto se divide en dos líneas: 25.000 euros para actividades promovidas por empresas y 25.000 euros para acciones de entidades sin ánimo de lucro. Cada proyecto podrá recibir un máximo de 5.000 euros. La convocatoria establece que al menos uno de los ponentes de cada actividad debe aportar una perspectiva europea, procediendo de instituciones, organismos, agencias o redes europeas, o de proyectos de otros estados miembros.

Entre los gastos subvencionables se incluyen los servicios técnicos y profesionales, desplazamientos y alojamiento, así como el catering vinculado a los eventos. Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por vía telemática en el plazo de un mes desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra, a través del Portal del Gobierno de Navarra.

La convocatoria se enmarca en el eje 1 del II Plan de Acción Exterior 2025-2028 del Gobierno foral, que busca aumentar la presencia de Navarra en Europa y mejorar el conocimiento de Europa entre la ciudadanía. Para ser subvencionables, las actividades deben centrarse en las prioridades de la Comisión Europea para el periodo 2025-2029, como el Pacto Industrial Limpio, la economía circular y resiliente, la digitalización, la justicia social, el apoyo a los jóvenes, la igualdad, la calidad de vida, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la defensa de la democracia, la política económica exterior o el multilateralismo.

Con esta convocatoria, Navarra refuerza su compromiso con la ciudadanía europea, promoviendo la educación y el conocimiento sobre las políticas que afectan al territorio y fomentando la participación activa de empresas y organizaciones en la difusión de la agenda europea.

Para más información sobre requisitos y bases de la convocatoria, se puede consultar el Boletín Oficial de Navarra.