Navarra rescata del olvido la ‘Operación Boomerang’, la emigración a Australia de los años 50 y 60

La Instituto Navarro de la Memoria ha presentado la exposición virtual sobre la ‘Operación Boomerang’, el nombre con el que se conoció la emigración navarra a Australia en las décadas de 1950 y 1960. El acto, celebrado en la sala Gola de Baluarte y presidido por la vicepresidenta segunda del Gobierno foral, Ana Ollo, reunió a más de medio centenar de personas, entre ellas miembros de la Asociación Navarra Boomerang Australia Elkartea.

La muestra, accesible a través del archivo digital Oroibidea, recupera la memoria de un proceso migratorio que llevó a cientos de navarros y navarras a establecerse en Australia en busca de oportunidades en un contexto marcado por las dificultades económicas y, en algunos casos, por la represión del franquismo tras el golpe militar de 1936. “Esta memoria debe servirnos como ejercicio de empatía y pensamiento crítico para ubicarnos en el debate sobre las migraciones del presente”, subrayó Ollo durante su intervención.

El proyecto recopila y digitaliza fondos documentales de 28 familias —fotografías, pasaportes, billetes de viaje y otros documentos personales— así como 16 entrevistas que reconstruyen cómo se organizó el viaje, las dificultades a la llegada, la vida cotidiana en el país austral y la decisión de regresar o quedarse definitivamente. La iniciativa busca ordenar y preservar una memoria hasta ahora dispersa en archivos familiares.

El acto incluyó además un diálogo con integrantes de la Asociación Navarra Boomerang, que compartieron sus vivencias y reflexionaron sobre el impacto de aquella experiencia migratoria en sus trayectorias vitales y en su mirada sobre las migraciones actuales. La jornada puso también el acento en el valor educativo del proyecto, presentado como herramienta didáctica dentro del programa ‘Escuelas con Memoria’, para acercar a las nuevas generaciones una parte significativa de la historia reciente de Navarra.