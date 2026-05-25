Cataluña inicia en México un ciclo internacional de foros económicos con más de 200 asistentes

El 'conseller' d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha destacado la labor de las delegaciones de Catalunya en el exterior.Generalitat

El Govern de Catalunya ha anunciado que en 2026 impulsará un ciclo internacional de foros económicos que se desarrollará en ocho países de cuatro continentes, con el objetivo de reforzar su proyección exterior y consolidar nuevas oportunidades de cooperación económica, científica y empresarial.

El primero de ellos tuvo lugar en Ciudad de México, y estuvo centrado en las oportunidades y desafíos derivados del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y México, en un momento de intensificación de las relaciones comerciales entre ambas regiones.

La jornada fue organizada por la Delegación del Govern en México y América Central junto con la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano, coincidiendo con la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la UE, considerado un hito en la actualización del marco de cooperación bilateral.

Según explicó el Govern, estos foros están concebidos como espacios de alto nivel para el diálogo político y la reflexión estratégica, además de puntos de encuentro entre gobiernos regionales, agentes económicos, científicos y sociales.

El encuentro, celebrado en la sede de la Secretaría de Economía federal, reunió a más de 200 asistentes y permitió analizar el papel de las regiones en la proyección internacional y en la generación de oportunidades de inversión, cooperación e innovación.

El ciclo previsto para 2026 continuará con nuevas ediciones en países como Argentina, Brasil, naciones andinas, Francia, Italia, Marruecos, Japón y la República de Corea.