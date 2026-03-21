La Xunta y Airiños da Nosa Terra acuerdan nuevas acciones para impulsar la cultura gallega en Cataluña

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda con el presidente del Centro Airiños da Nosa Galicia de Santa Coloma de Gramenet

El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, ha acordado intensificar la colaboración institucional con el presidente del Centro Airiños da Nosa Galicia de Santa Coloma de Gramenet, José Canosa Blanco, con el objetivo de reforzar la promoción de la cultura gallega en Cataluña.

El encuentro, celebrado en Santiago de Compostela, sirvió para analizar los principales retos actuales de la colectividad gallega en esta comunidad, así como para explorar nuevas iniciativas orientadas a dinamizar su actividad y fortalecer el vínculo con las nuevas generaciones.

Durante la reunión, Miranda destacó el papel del Centro Airiños da Nosa Galicia como un referente de la galleguidad en Cataluña, subrayando su contribución a la conservación de las tradiciones y a la cohesión social de la comunidad gallega en el exterior.

Asimismo, el responsable autonómico reiteró el compromiso de la Xunta de Galicia de seguir apoyando a las entidades gallegas fuera de la comunidad, impulsando acciones que permitan mantener viva la identidad cultural y reforzar su presencia en otros territorios.

Por su parte, José Canosa Blanco trasladó la importancia de continuar desarrollando proyectos que acerquen la cultura gallega a las nuevas generaciones, garantizando así la continuidad de las tradiciones y el arraigo de la colectividad en Cataluña.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de seguir estrechando la colaboración para afrontar los desafíos actuales y consolidar el papel de los centros gallegos como espacios clave de difusión cultural y encuentro social.