El Govern valenciano refuerza la interlocución con las casas regionales para impulsar la participación ciudadana

Encuentro ente el Govern y la Federación de Casas de Castilla y León

El Govern de la Comunitat Valenciana ha iniciado una ronda de contactos con las casas regionales con el objetivo de reforzar la interlocución institucional y potenciar su papel en la participación ciudadana.

La iniciativa ha comenzado con un encuentro entre la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, y representantes de la Federación de Casas Originarias de Castilla-La Mancha en la Comunitat Valenciana, encabezados por su presidente, Jesús Martínez Gabaldón.

En la reunión, en la que también participaron la secretaria autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol, y el director general de Participación, José Tárrega, se abordó el papel de estas entidades como canales de conexión entre la administración y la ciudadanía.

Desde el Govern valenciano explican que las casas regionales constituyen un elemento clave para la dinamización social y la integración, al tiempo que permiten mantener vivos los vínculos culturales de las comunidades de origen. No en vano, el peso de la población castellanomanchega en la Comunitat, que ronda las 300.000 personas.

La federación agrupa a 24 sedes distribuidas en las provincias de València, Alicante y Castellón y cuenta con más de 5.000 personas asociadas, consolidándose como una de las principales redes del tejido asociativo autonómico.

Durante el encuentro, la entidad trasladó al Ejecutivo sus principales proyectos y el calendario de actividades previstas para este año, entre las que figuran eventos culturales como el Día de Cervantes, la festividad de la Virgen de los Desamparados, la entrega de los ‘Quijotes de Honor’ o la celebración del Día de Castilla-La Mancha.

Con esta ronda de contactos, el Govern valenciano busca consolidar un canal estable de colaboración con el movimiento asociativo y avanzar en políticas que refuercen la participación ciudadana y la cohesión territorial.