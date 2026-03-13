Granadilla de Abona reforzará la atención a migrantes y retornados con un convenio con Solidaridad Venezuela

Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación Social Solidaridad Venezuela, con el respaldo de la Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias, para coordinar recursos y mejorar la orientación y la integración social de la población migrante y retornada en el municipio.

El acuerdo fue firmado por el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Rubén García Casañas; la presidenta de la asociación, María Marcela Máspero; y el director general de Emigración, José Téllez. Su objetivo es fortalecer la cooperación institucional y social para responder a las nuevas realidades demográficas de la localidad, impulsando una atención más organizada y eficaz que favorezca la convivencia y la cohesión social.

En los últimos años, el municipio ha experimentado un notable aumento de población migrante y de ciudadanos españoles retornados. Esta tendencia está vinculada, en gran parte, a la situación social, económica y política que atraviesa Venezuela, que ha provocado la salida de numerosos ciudadanos hacia distintos países, entre ellos España y especialmente Canarias. Esta circunstancia ha incrementado la demanda de servicios de información, orientación y acompañamiento en trámites administrativos y acceso a recursos sociales.

El concejal de Servicios Sociales subrayó que el convenio responde a esta nueva realidad social. Según explicó, el crecimiento de población migrante y retornada hace necesario reforzar la coordinación entre administraciones públicas y entidades especializadas para garantizar una atención adecuada.

Por su parte, María Marcela Máspero señaló que el acuerdo permitirá consolidar un servicio de asesoramiento, acompañamiento y gestión dirigido a personas migrantes y retornadas. Entre las iniciativas en marcha se encuentran la entrega de bonos del proyecto ‘Muévete por tus derechos’ y el desarrollo del programa ‘Solidaridad en el retorno dos’, impulsado por la Dirección General de Emigración.

La Asociación Social Solidaridad Venezuela, con sede en Granadilla de Abona desde 2019, es una entidad sin ánimo de lucro especializada en la atención integral a personas migrantes de diversas nacionalidades, solicitantes de protección internacional y españoles retornados.

El director general de Emigración, José Téllez, destacó que desde el Gobierno de Canarias se trabaja no solo en la asistencia y acompañamiento de los canarios retornados y de los residentes en el exterior, sino también en facilitar su integración para que este proceso sea “lo más accesible y fácil posible”.

El convenio establece un marco de colaboración entre la Unidad de Trabajo Social municipal y la asociación, que permitirá mejorar la coordinación de recursos y actuaciones destinadas a este colectivo. Entre las medidas previstas figuran la información y orientación en trámites administrativos y gestión de derechos, el acompañamiento en procesos como el empadronamiento, así como talleres informativos y campañas de sensibilización para favorecer la convivencia intercultural.

Además, la asociación prestará servicios especializados de orientación en materias como extranjería, protección internacional, nacionalidad, inserción laboral y acceso a recursos sociales, elaborando también informes periódicos sobre las necesidades detectadas entre la población atendida.