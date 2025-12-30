El Grupo Raza Aragonesa lleva las tradiciones mañas a la Navidad de Curitiba

El Grupo Raza Aragonesa, perteneciente a la Asociación de los Amigos de Aragón, participó en la Navidad de Curitiba 2025, celebrada bajo el lema “Juntos, lo inolvidable sucede”. Esta edición, considerada la más grandiosa y encantadora hasta la fecha, transformó a la capital del estado de Paraná en el mayor escenario navideño de Brasil, con más de 150 atracciones gratuitas distribuidas en parques, plazas, calles y espacios históricos, entre el 25 de noviembre y el 6 de enero.

Velada navideña de los integrantes del grupo | La Región Internacional

Uno de los momentos más emblemáticos del programa fue la Navidad de las Etnias, desarrollada en el Bosque del Papa Juan Pablo II. El evento estuvo organizado por Lorival Araujo, presidente del Grupo Folclórico Wisla y de la Sociedad Polonesa Mariscal José Pilsudski, junto a Danuta Lisicki de Abreu, coordinadora y guardiana del Bosque, y Carlos Hauer Amazonas. Durante los días 29 y 30 de diciembre, numerosos grupos folclóricos de Curitiba animaron este espacio, culminando las celebraciones con la representación del Nacimiento de Jesús, conocida como Jaselka. En este marco, el Grupo Raza Aragonesa presentó la Jota 1º de Mayo, llevando la música y la tradición de Aragón a esta fiesta multicultural.

El grupo juvenil e infantil durante una de las actividades | La Región Internacional

Curitiba es reconocida como la ciudad brasileña que mejor preserva las tradiciones de sus comunidades inmigrantes. Colonizada mayoritariamente por europeos, recibió a los primeros polacos en 1871, una colectividad que se ha mantenido activa y representativa a lo largo del tiempo. En 1980, la ciudad fue honrada con la visita del Papa Juan Pablo II, quien inauguró personalmente el parque que hoy lleva su nombre y que funciona como memorial de la comunidad polaca.

Como es tradición y una de las actividades más esperadas por los niños y jóvenes del grupo, también se celebró el campamento anual en la sede de la Asociación. En esta experiencia, los más pequeños disfrutaron de una noche llena de juegos y actividades recreativas, regresando a casa al amanecer tras una jornada inolvidable.

Miembros del grupo juvenil durante su participación en la Navidad de Curitiba | La Región Internacional

Para cerrar el año con un ambiente festivo, el Grupo Raza Aragonesa organizó una alegre velada con el tradicional Amigo Invisible, poniendo el broche de oro a un intenso ciclo de actividades marcado por la convivencia, la alegría y el espíritu de confraternización.

Las profesoras de los grupos Infantil y Juvenil —Blanca Hernando Barco, Paola Gabasa Arimori, Maureen Lucia Nascimento y Josiane Trembulaki— despidieron el año junto a sus alumnos, celebrando con satisfacción los logros alcanzados durante 2025 y reafirmando su compromiso con la difusión y preservación de la cultura aragonesa.