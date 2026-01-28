“Los Habitantes” una obra de la diáspora que tiende puentes entre Buenos Aires y España

El Centro Cultural Betanzos de Buenos Aires celebró su 120 aniversario con la primera edición del Festival de Teatro de la Diáspora, una iniciativa que puso en valor los vínculos culturales entre las comunidades migrantes y sus territorios de origen. Dentro de esta programación especial que se desarrolló durante los sábados de noviembre, se presentó la obra "Los Habitantes," una de las propuestas más del festival.

La función tuvo lugar el sábado 8 de noviembre, y dejó una honda huella entre el público por su potencia poética, su carga histórica y su compromiso con la memoria. La obra, que aspira a representarse en España, coincidiendo con el 90 aniverario del fusilamiento de Federico García Lorca, es una creación de Joselo Bella y Pedro Sedlinsky.

Su formato es el de una miniserie teatral de cuatro episodios, contada por un solo actor, que se sitúa en Madrid en 1936, en los primeros compases de la Guerra Civil Española. La historia parte del asesinato de tres hermanos, dueños de un bar frecuentado por artistas, poetas, militantes e intelectuales republicanos, que son ejecutados por soldados falangistas.

Tras la muerte, los hermanos descubren —junto a Isaac Shemtov, un carpintero judío ruso asesinado años antes en un pogrom— que han adquirido un don extraordinario: la capacidad de habitar los cuerpos de los vivos. Desde ese lugar liminal, intentarán torcer el rumbo de la historia y salvar a figuras clave de la cultura y la resistencia, como Federico García Lorca, los actores de La Barraca, la militante feminista Carmen Luna y Antonio Machado.

Un momento de la representación de "Los Habitantes" | eclecticamentearte.com

La función combina memoria histórica, realismo poético y una mirada contemporánea sobre la violencia política, el exilio y la identidad. En ese cruce entre lo fantástico y lo histórico, Los Habitantes propone una reflexión profunda sobre las vidas truncadas y las historias que aún buscan ser contadas.

Además, el espectáculo cuenta con actuación de Joselo Bella y dirección de Pedro Sedlinsky, con un equipo artístico integrado por Leandro Orellano (iluminación), Hernán Pulido (video), Paula Barrionuevo y Hernán Pulido (fotografía), Daniel Franco (prensa y difusión) y Julieta Nores (diseño gráfico).

La presencia de "Los Habitantes" en el Festival de Teatro de la Diáspora sirvió para celebrar un siglo y veinte años de historia del Centro Cultural Betanzos, y también crear el deseo y la necesidad, de que esta obra cruce el Atlántico y se presente en escenarios españoles, dialogando directamente con la memoria histórica que la inspira.