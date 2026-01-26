El camino inglés en Buenos Aires: una senda que impulsan el Centro Betanzos y el Senador Manuel Mirás Franqueira.

El 22 de Enero, un día intenso del verano porteño, el Centro Betanzos realizó un evento con miras a la difusión del Camino Inglés.

Tuvo a cargo la presentación de Manuel Mirás Franqueira, actual senador por la Coruña, quien preside honoríficamente la Asociación dos Concellos Do Camino Inglés.

La participación de la Asociación de Amigos del Camino de Buenos Aires y de Uruguay, estos por videoconferencia, fueron muestras de la importancia del tema, así como la masiva concurrencia.

Luego de agradecer a la presidenta del Centro Betanzos, Beatriz Lagoa Veiga y a Verónica Torres Bugallo por la acogida cordial que siempre le han brindado y por la difusión a través de radio Enxebre, el Senador Mirás dio cuenta de su actividad como alcalde durante años y de su interés por realzar ese camino a Santiago, el Inglés, que, siendo seguramente el más antiguo había quedado opacado por otras vías.

En estos tiempos, en que el Camino a Santiago ha tomado una relevancia internacional que excede en mucho lo previsto, Manuel Mirás siente que, aunque ya no ejerza como alcalde, no quiere dejar su labor en el tema y colabora activamente con quienes han tomado la bandera del Camino Inglés.

Manuel Mirás exponiendo con publico y pantalla | Celia Otero

“No hay la menor duda, expuso apoyado en imágenes y documentación, de que el Camino Inglés ha sido el Camino de peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago más importante, pues los peregrinos de Gran Bretaña , Irlanda, los países Bálticos, Finlandia, Islandia, parte de Alemania y Países Bajos preferían arriesgarse a un viaje por mar de dos tres semanas a peregrinar por tierra durante un año o dos. Así es que las embarcaciones en aquellos tiempos medievales llegaban a las costas del Norte, sobre todo A Coruña y Ferrol.

Este Camino Inglés con el tiempo fue perdiendo vigencia y cuando se produjo el fenómeno “Xacobeo” quedó de cierta manera relegado. Fue entonces cuando una serie de Alcaldes, de los sitios por donde discurrió el Camino históricamente, pusimos manos a la obra para relanzarlo y que ocupara el lugar que le correspondía históricamente.

En un principio Betanzos, Oroso y Neda y poco a poco se fueron uniendo todos y constituimos la Asociación de Concellos del Camino Inglés.”

Con gran entusiasmo relató la promoción en Inglaterra, en la Abadía de Finchale, la peregrinación desde allí a la catedral de Durham y todo el trabajo con las autoridades británicas para lograr un interés en común, incluso con los que no eran católicos, en busca de que el Camino supere la diferencias y sea un Camino hacia la Paz.

Irlanda no podía faltar, como expresó con entusiasmo contagioso y simpatía arrolladora Michelle Yalch, actual secretaria del Celty Camino, ((estadounidense con raíces irlandesas que reside entre Irlanda y España) era primordial en ese camino, por lo cual consolidaron una hermandad con la Celty y continuaron promoviéndolo con éxito en Estados Unidos, Canadá , Italia y Dinamarca.

la representante de Irlanda, Michelle Yalch en uso de la palabra. | Celia Otero

Las actividades de difusión incluyen lo escolar, para que desde las aulas los niños conozcan y valoren el concepto del Camino. Con ese fin realizan certámenes internacionales con la participación de colegios gallegos y británicos. Otro acierto ha sido crear la Red Stelar de excelencia. En ella participan establecimientos con certificación que garanticen la calidad de la atención hostelera, de salud y en general en todos los servicios que requieren y merecen los peregrinos.

Publicaciones, folletos, crónicas y libros en que participan historiadores y periodistas dan cuenta de la profundidad con que se aborda este tema desde hace años. La asistencia pudo disfrutar de algunos ejemplares, que efectivamente resultaban incentivos y motivadores del Camino Inglés.

Es que si Felipe II fue uno de sus peregrinos ilustres , ya que lo hizo antes de viajar a Inglaterra para contraer nupcias con María Tudor, todos nos sentimos, de alguna manera, llamados a experimentar este camino de menor duración en días, pero colmado de paisajes bellos, que merecen que repitamos la experiencia, si ya la hicimos.

Una vía no excluye la otra y todos los caminos deberían conducir al Camino de la Paz, tal como s lo propone Manuel Mirás.