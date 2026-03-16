Las Fallas vuelven a unir en Valencia a la comunidad valenciana en el exterior

Cerca de 200 representantes de los Centros Valencianos en el Exterior (CEVEX) están ya en València para participar en las Fallas, una de las citas más emotivas del calendario festivo valenciano.

La delegación está integrada por representantes de quince centros valencianos de España y distintos países del mundo, que durante estos días participarán en el programa de actos organizado con motivo de las fiestas josefinas. Entre las actividades más destacadas figura la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados el próximo 18 de marzo.

La comitiva cuenta además con la participación de 18 falleras —12 Falleras Mayores y seis Falleras Mayores Infantiles— que formarán parte de los actos oficiales de las Fallas, compartiendo protagonismo con las comisiones falleras y las instituciones valencianas.

Bienvenida institucional a los CEVEX | Govern de la Comunidad Valenciana

Nada más llegar fueron recibidos por el Govern. La bienvenida institucional estuvo presidida por la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, quien agradeció la labor que realizan los centros valencianos en el exterior para mantener vivas las tradiciones, la lengua y la cultura valenciana fuera de la Comunitat.

Durante su intervención, destacó que los CEVEX son “nuestros mejores embajadores para mantener viva la esencia valenciana en el mundo”, subrayando el papel que desempeñan para proyectar la identidad valenciana más allá de sus fronteras

Delegaciones de España y del exterior

En esta edición han viajado hasta la capital del Turia representantes de centros valencianos procedentes de Sevilla, Ibiza, Mallorca, Navarra, Zaragoza, Cantabria, Cataluña y La Rioja.

A ellos se suman delegaciones internacionales llegadas desde Córdoba, Mar del Plata y San Juan (Argentina), México, Florida (Estados Unidos), París y Montpellier (Francia) y Bélgica.

Durante su estancia en Valencia, los representantes de los CEVEX participan en encuentros institucionales y actividades culturales que permiten compartir experiencias sobre cómo mantienen vivas las tradiciones valencianas en los países donde residen.

Los Cevex durante su recepción en el Ayuntamiento de Valencia | Govern de la Comunidad Valenciana

Recepción institucional en el Ayuntamiento

Nada más llegar, los CEVEX han sido recibidos por las autoridades municipales en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia, y han mantenido un encuentro con las Falleras Mayores de Valencia: Carmen Prades Gil y Marta Mercader Roig, acompañadas por sus Cortes de Honor.

Posteriormente la delegación se trasladó hasta el histórico Edificio del Reloj del Puerto de Valencia, para participar en un acto que recupera el espíritu del antiguo “Barco Fallero”, símbolo del regreso de los valencianos emigrados para participar en las fiestas.