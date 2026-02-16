La ikurriña seguirá ondeando en edificios oficiales de Idaho

La ikurriña, la bandera del País Vasco, no será finalmente prohibida en el Estado de Idaho y podrá continuar ondeando en los edificios oficiales donde ya estaba presente. La noticia fue confirmada por Imanol Pradales, quien agradeció en redes sociales en nombre del pueblo vasco "a todos los que han contribuido a hacer esto posible”.

"Se ha evitado la intención de prohibir el uso de la ikurriña de los vascos en Idaho. La bandera de un pueblo nunca debería ser puesta fuera de la ley. Estos símbolos son banderas de libertad e igualdad. La legalización de un símbolo unificador siempre es una buena noticia. Sin embargo, también nos recuerda que no podemos dar por sentadas nuestras libertades y que debemos defenderlas y ganarlas cada día", ha señalado Pradales.

El pasado mes de enero, el político republicano Hill intervino en la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Idaho durante el debate sobre una proposición de ley que planteaba restricciones a la exhibición de banderas en espacios públicos.

La comunidad vasca en Estados Unidos trasladó su preocupación al Ejecutivo Vasco a través de la Secretaría General de Acción Exterior, lo que motivó la actuación de Lehendakaritza para aclarar la situación, lo que motivó que el Lehendakari enviara una carta al presidente de la comisión de la Cámara de Representantes.

Gracias a esta rápida intervención, la Cámara de Idaho sacó a la ikurriña del debate parlamentario, reconociéndola como bandera nacional integrada en el Estado español y fuera de cualquier restricción planteada en la propuesta legislativa. La decisión supone un reconocimiento oficial de su estatus y un alivio para la comunidad vasca en Idaho, que podrá mantener visible su bandera en edificios oficiales.