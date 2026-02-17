Los Indianos cubren de blanco Santa Cruz de La Palma y reúnen a más de 70.000 personas

Santa Cruz de La Palma vivió el lunes una de las ediciones más multitudinarias e internacionales de Los Indianos, con más de 70.000 asistentes entre residentes y visitantes. La celebración volvió a convertir a la ciudad en el epicentro del carnaval atlántico, triplicando su población habitual en una jornada marcada por el blanco impoluto de los trajes y la tradicional lluvia de polvos de talco.

La afluencia de público se vio reforzada por la escala en el puerto palmero de dos cruceros transatlánticos, el Mein Schiff Relax y el Spirit of Discovery, cuyos pasajeros y tripulantes se sumaron desde primera hora a la marea blanca que inundó las calles de la capital.

La programación arrancó con el recibimiento de la Negra Tomasa en el Recinto Central del Carnaval, mientras en el atrio del Ayuntamiento se desarrollaba el tradicional acto de “La Espera”. Este se prolongó hasta la llegada del emblemático personaje, momento en el que también se descubrió la placa que renombró por un día la Plaza de España como Plaza de La Habana, en presencia del cónsul de Cuba para Canarias.

La Negra Tomasa dirigiéndose al público | Europa Press

La Negra Tomasa, encarnada este año por Víctor Lorenzo Díaz, de 86 años, marcó el inicio oficial de la fiesta ante una plaza completamente abarrotada y con los accesos cerrados por aforo completo. Personas llegadas por tierra, mar y aire participaron en una celebración que destacó por su diversidad de nacionalidades, hasta el punto de que un asistente definió el ambiente como “la sede de la ONU en Cuba”.

Ataviados con el tradicional atuendo blanco de indianos y armados con polvos de talco, los participantes sumieron la ciudad en la característica nube blanca que define esta jornada. A la polvareda se sumó este año la calima, que envolvió Santa Cruz de La Palma en una atmósfera densa, dejando una imagen singular en una de las citas más emblemáticas del carnaval canario.