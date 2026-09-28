Las dos iniciativas aprobadas en el Parlamento asturiano para favorecer el arraigo de los emigrantes y las ayudas al retorno

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado dos propuestas de resolución vinculadas a las políticas de arraigo de los descendientes de asturianos emigrantes y al apoyo a quienes decidan retornar a la comunidad.

Las iniciativas, presentadas conjuntamente por los grupos parlamentarios Socialista e IU-Convocatoria por Asturies durante el Debate de Orientación Política General, abordan, por un lado, el acceso a la nacionalidad española de los descendientes de emigrantes asturianos y, por otro, las medidas destinadas a facilitar el retorno y la integración en Asturias.

Apoyo a los descendientes de emigrantes

La primera propuesta, aprobada con el voto favorable de todos los grupos salvo la abstención del PP y el rechazo de Vox, reafirma el compromiso de la Junta General con las personas emigrantes asturianas y sus descendientes. El texto reconoce los vínculos históricos que mantienen varias generaciones de asturianos residentes en el exterior con el Principado y pone en valor su contribución a la sociedad asturiana.

La resolución también valora positivamente la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la 'ley de nietos', al considerar que constituye un instrumento de reparación que permite a determinados descendientes de españoles acceder a la nacionalidad española. Asimismo, la Cámara asturiana reclama al Gobierno de España que dote de mayores recursos humanos y tecnológicos a los Registros Civiles y a las Oficinas Consulares con el objetivo de agilizar la tramitación y resolución de los expedientes.

La iniciativa plantea además la adopción de medidas jurídicas destinadas a proteger a los solicitantes y garantizar su seguridad jurídica ante posibles suspensiones cautelares o cambios en los criterios de aplicación de la normativa.

Medidas para facilitar el retorno a Asturias

La segunda propuesta, aprobada asimismocon la abstención del PP y Vox, está centrada en las políticas de retorno y arraigo de los emigrantes asturianos y sus descendientes.

La resolución plantea impulsar medidas que faciliten su regreso e incorporación a la sociedad asturiana, con especial atención a su integración en el mercado laboral. También propone aprovechar en las empresas del Principado los conocimientos, capacidades y experiencia profesional adquiridos por estas personas durante su trayectoria en el extranjero.

Otro de los objetivos es consolidar el modelo de atención integral de la Oficina del Retorno, de forma que las personas interesadas en regresar puedan contar con acompañamiento y orientación personalizada antes, durante y después de su vuelta a Asturias.

La iniciativa contempla igualmente reforzar la colaboración con las Casas de Asturias, tanto las ubicadas en el extranjero como las existentes en otras comunidades autónomas. El objetivo es mejorar la difusión de las ayudas y recursos disponibles y facilitar la planificación de los proyectos de regreso.

Con estas dos resoluciones, la Junta General reclama una estrategia que combine el reconocimiento de los vínculos de Asturias con su emigración y el desarrollo de medidas concretas para facilitar el retorno y el arraigo de quienes quieran establecerse de nuevo en el Principado.