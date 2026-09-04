El Institut Obert de Catalunya abrirá el 18 de septiembre las inscripciones para sus cursos de catalán para jóvenes en el extranjero

El Institut Obert de Catalunya (IOC), dependiente del Govern de la Generalitat, abrirá el próximo 18 de septiembre el periodo de inscripciones para una nueva edición del Programa CRE (Cursos de catalán para jóvenes residentes en el extranjero), dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 años que viven fuera de Cataluña.

La iniciativa tiene como objetivo reforzar la competencia comunicativa oral y escrita en catalán de los participantes y mantener su vínculo con la lengua y la cultura catalanas, independientemente del país en el que residan.

El programa combina el aprendizaje autónomo con el acompañamiento docente y está diseñado para adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje y disponibilidades horarias de los jóvenes. La matrícula tiene carácter anual y los cursos pueden seguirse con una dedicación flexible.

Aunque las inscripciones se abrirán oficialmente el 18 de septiembre, las personas interesadas ya pueden presentar su solicitud a través de la página web del Programa CRE. El alumnado que ya participa en el programa deberá renovar la matrícula para continuar sus estudios, aunque tendrá garantizada su continuidad.

Las nuevas incorporaciones que se produzcan una vez iniciado el semestre quedarán condicionadas a la disponibilidad de plazas.

Para cualquier consulta relacionada con el programa, las personas interesadas pueden contactar con el Institut Obert de Catalunya a través del correo electrónico cre@ioc.cat.

Formación a distancia para jóvenes residentes fuera de Cataluña

El Programa CRE permite a jóvenes de distintos países mantener el contacto con el catalán mediante una propuesta educativa a distancia que combina flexibilidad y seguimiento docente.

La iniciativa forma parte de la oferta del Institut Obert de Catalunya, centro de enseñanza a distancia del Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, y busca contribuir al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos lingüísticos y culturales de los jóvenes catalanes residentes en el exterior.

Con esta nueva edición, el IOC vuelve a ofrecer una vía de formación en catalán adaptada a jóvenes de entre 12 y 17 años que, pese a residir fuera de Cataluña, quieren continuar aprendiendo y utilizando la lengua.