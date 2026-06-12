El Instituto Cervantes abre en Abiyán su segundo centro permanente en África subsahariana

El Instituto Cervantes ha inaugurado este miércoles el Aula Cervantes de Abiyán (Costa de Marfil), un nuevo centro ubicado en la Universidad Félix Houphouët-Boigny que se convierte en la segunda presencia permanente de la institución en África subsahariana, tras Dakar. La apertura supone un nuevo paso en la estrategia de expansión del español en una región donde crece de forma sostenida la demanda de formación lingüística.

La inauguración estuvo presidida por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien firmó el acuerdo con el presidente de la universidad, Ballo Zié, en presencia de representantes institucionales españoles y marfileños. García Montero ha subrayado que el español “ha comenzado a ocupar un lugar significativo en la región”, en un contexto de mayor apertura hacia lenguas internacionales impulsada por la educación, el comercio y la movilidad académica.

Asistentes al acto académico | Instituto Cervantes

El nuevo Aula Cervantes desarrollará actividades de enseñanza del español en distintos niveles, tanto en modalidad presencial como híbrida o en línea, además de ofrecer formación para profesorado y la posibilidad de realizar los exámenes oficiales DELE. También acogerá actividades culturales y académicas destinadas a la difusión del mundo hispano, consolidando así su papel como centro de referencia educativa y cultural en la capital económica de Costa de Marfil.

Durante la inauguración, el director del Cervantes agradeció el trabajo conjunto entre las instituciones implicadas y destacó el valor de la cooperación internacional en el ámbito educativo. En el acto también participaron la directora del Cervantes en Dakar, Concha Barceló, y el embajador de España en Costa de Marfil, Guillermo Marín Gorbea, junto a autoridades universitarias y del Gobierno marfileño.

El proyecto es el resultado de un proceso iniciado en 2023 con la firma del convenio entre el Instituto Cervantes y la universidad anfitriona, seguido de las obras de adecuación desarrolladas entre 2024 y 2025 y finalizadas este año con la puesta en marcha de las instalaciones.

La apertura del centro responde a la creciente implantación del español en Costa de Marfil, uno de los países africanos con mayor número de estudiantes de esta lengua. Según datos del Instituto Cervantes, más de 900.000 alumnos estudian español en secundaria y alrededor de 3.000 en la universidad, apoyados por miles de docentes en todo el país.

En paralelo a la inauguración, García Montero participó en un acto académico en el que ha defendido el papel del español como idioma global y su creciente relevancia en África subsahariana, una región que, según el Instituto Cervantes, se ha convertido en clave para el futuro de la lengua española fuera de su ámbito tradicional.