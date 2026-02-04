El Instituto Cervantes colaborará con la Fundación iberoamericana Yuste en programas de inteligencia artificial en español

El Instituto Cervantes y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste han firmado un protocolo general de actuación para desarrollar proyectos culturales y científicos, con especial atención a la cooperación en programas tecnológicos vinculados al uso del español en la inteligencia artificial.

El acuerdo ha sido suscrito en la sede del Instituto Cervantes en Madrid por su director, Luis García Montero, y el director de la Fundación Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero, y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro mediante acuerdo entre las partes.

El protocolo establece un marco estable de colaboración para impulsar acciones conjuntas en ámbitos como la difusión tecnológica, la innovación y el uso del español como lengua de trabajo en organismos internacionales. En este contexto, ambas instituciones trabajarán de manera específica en iniciativas relacionadas con la presencia y el desarrollo del español en los sistemas de inteligencia artificial.

Durante el acto de firma, García Montero subrayó la relevancia estratégica de esta alianza desde una perspectiva iberoamericana y recordó que, según los últimos datos del Anuario del Instituto Cervantes, los hablantes de español y portugués superan los 800 millones. Asimismo, destacó el papel de la Fundación Yuste como referente de la identidad iberoamericana y su contribución al fortalecimiento de los vínculos entre Portugal, Europa e Iberoamérica.

El acuerdo también contempla la organización conjunta de programas culturales, como seminarios, exposiciones, encuentros, tribunas o mesas de trabajo, con el objetivo de «difundir y poner de relieve la rica herencia europea e iberoamericana». En esta línea, se impulsarán actividades centradas en las relaciones entre la Unión Europea, Iberoamérica y el Caribe, así como en el análisis de los retos y desafíos comunes a ambas regiones.

Por su parte, Moreno Piñero expresó su confianza en que la colaboración con el Instituto Cervantes será «muy estrecha y muy fértil», y destacó el potencial del acuerdo para generar proyectos de interés compartido.

El protocolo incluye, además, la posibilidad de utilizar instalaciones y equipamientos de ambas instituciones en las condiciones que se establezcan de mutuo acuerdo.

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es una entidad pública sin ánimo de lucro, de carácter cultural, científico e investigador, cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre Extremadura, Europa e Iberoamérica, basándose en principios de respeto mutuo, cooperación y solidaridad.