La investigadora Andrea Andreu recupera una tradición musical que une a Chile y España: la guitarra traspuesta

La investigadora musical y discípula de Margot Loyola, Andrea Andreu, presenta "La guitarra y sus temples en Chile y España", un trabajo que recopila y revela una de las expresiones más representativas de la música tradicional campesina. El trabajo ofrece una panorámica sonora de la guitarra traspuesta en ambos países, sus distintos modos de afinar y el papel que han desarrollado tanto mujeres como hombres en la transmisión de este repertorio de generación en generación.

La guitarra traspuesta constituye una técnica de afinación tradicional presente en Chile desde la época colonial. Consiste en modificar la afinación habitual de las cuerdas para obtener sonoridades distintas y rasgueos característicos que acompañan géneros como la cueca, la tonada y el canto a lo poeta. Su mayor desarrollo se produjo en zonas rurales, donde continúa formando parte de celebraciones campesinas y festividades religiosas.

Andrea al conversar con La Región Internacional nos dice "Conocí la guitarra traspuesta gracias al vínculo que desarrollé con Margot Loyola. La conocía desde niña por la amistad que mantenía con mis padres, pero fue ya de adulta cuando se convirtió en mi maestra durante varios años. Ella despertó mi interés por este camino de investigación y me impulsó a dedicarme a él. La guitarra traspuesta me abrió nuevas dimensiones en lo emocional, lo interpretativo y lo creativo. Comencé estudiando las publicaciones que existían en Chile, como las de la propia Margot, Patricia Echavarría, Raúl Díaz Acevedo y Sergio Sauvalle, pero sentí la necesidad de ir más allá y buscar el origen de esta tradición. Ese recorrido me llevó fuera de Chile, donde encontré nuevas respuestas y continué investigando tanto de forma independiente como en el ámbito académico”, comenta Andrea Andreu.

Con el propósito de profundizar en el origen de esta tradición, Andrea incorporó a este trabajo una perspectiva española, estableciendo una colaboración junto a Julio Guillén Navarro, doctor en Musicología por la Universidad de Valladolid y especialista en música tradicional. El estudio permite reconocer las raíces comunes de esta práctica musical y, al mismo tiempo, las diferencias que adquirió a ambos lados del Atlántico.

"Andrea me encontró gracias a un proyecto audiovisual en el que registro a algunos de los pocos guitarristas que conservan la tradición del toque antiguo, con el golpe de la tapa y sus distintas escordaturas. En 2024 vino a España, tomó clases conmigo y pudo compartir con portadores de esta tradición. Lo que más valoro de su trabajo es que pone el foco en unas afinaciones que en España conocemos como afinaciones cifradas o temples de guitarra y que, hasta ahora, no habían sido abordadas. Su llegada ha ayudado a darles mayor visibilidad y a revalorizar este patrimonio compartido entre España y Latinoamérica", destaca Julio Guillén.

"Me tomó muchos años encontrar a una persona como Julio, quien me abrió las puertas para conocer a guitarreros que aún conservan el conocimiento y la práctica de estas afinaciones tradicionales. Gracias a ese recorrido hemos podido registrar el trabajo de extraordinarios intérpretes e investigadores de la guitarra tradicional", agrega Andrea.

Uno de los hallazgos más significativos del trabajo es el lugar que ocupa la mujer en esta tradición. Mientras en Chile la guitarra traspuesta está íntimamente relacionada a la figura de la cantora campesina, en España el instrumento estuvo históricamente reservado a los hombres, situando a las mujeres principalmente en la interpretación de instrumentos de percusión, antecedente que Andrea también pudo evidenciar en un trabajo anterior donde relaciona la guitarra tradicional chilena con la del Perú y Argentina.

Próximo lanzamiento

"La guitarra y sus temples en Chile y España" está compuesto por un disco dedicado a Chile y España junto a un librillo donde se describen las principales características de ambas guitarras, sus afinaciones, repertorio y reseñas de sus intérpretes.

El lanzamiento oficial se realizará el viernes 21 de agosto en el Campus Manuel Montt de la Universidad Mayor, en un evento gratuito que combinará la presentación de la investigación con interpretaciones musicales en vivo encabezadas por Andrea Andreu y Julio Guillén junto a todos los intérpretes chilenos que participaron en el disco: Raúl Díaz Acevedo, Patricia Chavarría, Emma Madariaga, Mauricio Vega, Javier Peña “el Quiltro” e Ignacio Reyes.

Como parte de esta proyección internacional, en enero Andrea Andreu viajará a España para presentar la investigación en la Fiesta de las Cuadrillas de Barranda, en Murcia, una de las celebraciones más importantes de la música tradicional española, declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial y de Interés Turístico Nacional.