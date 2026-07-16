La Xunta anima a la Casa de Galicia en Córdoba a seguir fortaleciendo la presencia de la cultura gallega en Andalucía

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo un encuentro de trabajo con la representante de la Casa de Galicia en Córdoba, Maribel García, en el que abordaron la situación de la colectividad gallega en Andalucía y los principales proyectos que la entidad desarrollará en los próximos meses.

Durante la reunión, Miranda agradeció la labor que desempeña la Casa de Galicia para mantener viva la identidad gallega fuera de la comunidad y animó a su directiva a continuar impulsando iniciativas que acerquen la cultura, la lengua y las tradiciones de Galicia a la sociedad andaluza.

El responsable de Emigración reafirmó además el compromiso de la Xunta con las entidades gallegas del exterior, de las que destacó su papel como principales embajadoras de la galleguidad y como espacios de encuentro para las nuevas generaciones de gallegos residentes fuera de Galicia.